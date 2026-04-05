"Покончить с Украиной". В Финляндии пришли в ужас от выходки Киева

"Покончить с Украиной". В Финляндии пришли в ужас от выходки Киева - 05.04.2026, ПРАЙМ

"Покончить с Украиной". В Финляндии пришли в ужас от выходки Киева

Преподаватель Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X сделал заявление о происшествии с взрывчатым веществом, найденным рядом с основным... | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T23:23+0300

2026-04-05T23:23+0300

2026-04-05T23:23+0300

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Преподаватель Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X сделал заявление о происшествии с взрывчатым веществом, найденным рядом с основным газопроводом в Сербии, который используется для транспортировки газа из России. "Нам нужно покончить с Украиной, прежде чем она разрушит Европу", — написал он. Ранее в воскресенье сербский лидер Александр Вучич сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что вблизи трубопровода, соединяющего Сербию и Венгрию, по которому поставляется российский газ, обнаружили бомбу. Она была найдена в двух крупных рюкзаках в автономной области Воеводина около магистрали, отвечающей за доставку газа через "Турецкий поток". Если бы случился подрыв этого объекта, это привело бы к серьёзному нарушению снабжения стран на длительное время. После беседы с Вучичем Орбан объявил, что созовет сегодня чрезвычайное заседание совета обороны. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что через такие действия Будапешт хотят лишить самостоятельности в принятии решений. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее указывал на необходимость быть готовыми к тому, что Украина вскоре начнет активно угрожать "Турецкому потоку", важному для обеспечения газа, чтобы полностью дестабилизировать энергоснабжение страны. Будапешт 18 февраля приостановил поставки дизельного топлива в Киев, а 20 февраля заблокировал выделение Украине кредита от Европейского союза в размере 90 миллиардов евро. Это стало ответной мерой на остановку киевским режимом транзита российской нефти через трубопровод "Дружба" в конце января.

украина

венгрия

киев

мировая экономика, газ, украина, венгрия, киев, виктор орбан, александр вучич, мария захарова, газопровод "турецкий поток"