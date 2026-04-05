Уровень Каспийского моря может стабилизироваться на современных отметках около −29,3 метра в ближайшие годы, сообщил в интервью РИА Новости главный научный... | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T06:54+0300

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Уровень Каспийского моря может стабилизироваться на современных отметках около −29,3 метра в ближайшие годы, сообщил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов. "Если в 1995 году мы фиксировали −26,5 метра - это была максимальная отметка, то на данный момент она составляет −29,3 метра. В сложившихся климатических условиях мы пришли к выводу, что в ближайшие годы его уровень может стабилизироваться на современных отметках", - сказал Болгов. Он добавил, что возможная амплитуда этого прогноза довольно большая. "Ожидаемый интервал колебания уровня большой, его среднее квадратическое отклонение составляет почти метр", - отметил учёный. Уровень Каспийского моря с середины 1990 годов постоянно падал и к 2025 году опустился до рекордно низких значений ниже минус 29 метров. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин дал правительству поручение подготовить программу борьбы с обмелением и назвал сложившуюся ситуацию "большой проблемой". А в 2025 году лидеры Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях предупредили о возможной экологической катастрофе для всего региона.

