Участок "Турецкого потока" в Венгрии возьмут под охрану армии
Участок газопровода "Турецкий поток" на территории Венгрии от Сербии до Словакии будет взят под охрану армии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T18:30+0300
БУДАПЕШТ, 5 апр - ПРАЙМ. Участок газопровода "Турецкий поток" на территории Венгрии от Сербии до Словакии будет взят под охрану армии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "На заседании Совета обороны премьер-министр распорядился взять под охрану военных венгерский участок газопровода "Турецкий поток", и солдаты будут охранять газопровод и его пункты по всей его протяженности от сербско-венгерской границы до венгерско-словацкой границы", - заявил Сийярто в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
