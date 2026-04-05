Участок "Турецкого потока" в Венгрии возьмут под охрану армии - 05.04.2026, ПРАЙМ
Участок "Турецкого потока" в Венгрии возьмут под охрану армии
Участок газопровода "Турецкий поток" на территории Венгрии от Сербии до Словакии будет взят под охрану армии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. | 05.04.2026, ПРАЙМ
Участок "Турецкого потока" в Венгрии возьмут под охрану армии

Глава МИД Венгрии Сийярто: участок "Турецкого потока" будет взят под охрану армии

БУДАПЕШТ, 5 апр - ПРАЙМ. Участок газопровода "Турецкий поток" на территории Венгрии от Сербии до Словакии будет взят под охрану армии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"На заседании Совета обороны премьер-министр распорядился взять под охрану военных венгерский участок газопровода "Турецкий поток", и солдаты будут охранять газопровод и его пункты по всей его протяженности от сербско-венгерской границы до венгерско-словацкой границы", - заявил Сийярто в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Близ газопровода из Сербии в Венгрию нашли четыре килограмма взрывчатки
