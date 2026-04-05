ВСУ испытывают острый дефицит специалистов связи в Сумской области

2026-04-05T07:03+0300

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Недавно сформированная 50-я артиллерийская бригада ВСУ испытывает острый дефицит специалистов связи в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным собеседника агентства, проблема фиксируется в подразделениях, воющих в Краснопольском районе Сумской области. "Недавно сформированная 50-я артиллерийская бригада ВСУ испытывает острый дефицит среди связистов", — сказал он. Собеседник добавил, к выполнению задач привлекаются молодые военнослужащие без достаточного опыта из Полтавы. "На вакантные должности назначаются курсанты Военного института телекоммуникаций и информатизации. Не достигшие 20 лет юноши получают в подчинение до взвода", — уточнили в силовых структурах.

