https://1prime.ru/20260405/vsu-868916865.html
ВСУ испытывают острый дефицит специалистов связи в Сумской области
2026-04-05T07:03+0300
экономика
общество
россия
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868916865.jpg?1775365164
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Недавно сформированная 50-я артиллерийская бригада ВСУ испытывает острый дефицит специалистов связи в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным собеседника агентства, проблема фиксируется в подразделениях, воющих в Краснопольском районе Сумской области. "Недавно сформированная 50-я артиллерийская бригада ВСУ испытывает острый дефицит среди связистов", — сказал он. Собеседник добавил, к выполнению задач привлекаются молодые военнослужащие без достаточного опыта из Полтавы. "На вакантные должности назначаются курсанты Военного института телекоммуникаций и информатизации. Не достигшие 20 лет юноши получают в подчинение до взвода", — уточнили в силовых структурах.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, всу
Экономика, Общество , РОССИЯ, ВСУ
