ВСУ испытывают острый дефицит специалистов связи в Сумской области - 05.04.2026, ПРАЙМ
ВСУ испытывают острый дефицит специалистов связи в Сумской области
ВСУ испытывают острый дефицит специалистов связи в Сумской области - 05.04.2026, ПРАЙМ
ВСУ испытывают острый дефицит специалистов связи в Сумской области
Недавно сформированная 50-я артиллерийская бригада ВСУ испытывает острый дефицит специалистов связи в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых | 05.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Недавно сформированная 50-я артиллерийская бригада ВСУ испытывает острый дефицит специалистов связи в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным собеседника агентства, проблема фиксируется в подразделениях, воющих в Краснопольском районе Сумской области. "Недавно сформированная 50-я артиллерийская бригада ВСУ испытывает острый дефицит среди связистов", — сказал он. Собеседник добавил, к выполнению задач привлекаются молодые военнослужащие без достаточного опыта из Полтавы. "На вакантные должности назначаются курсанты Военного института телекоммуникаций и информатизации. Не достигшие 20 лет юноши получают в подчинение до взвода", — уточнили в силовых структурах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, всу
Экономика, Общество , РОССИЯ, ВСУ
07:03 05.04.2026 (обновлено: 07:59 05.04.2026)
 
ВСУ испытывают острый дефицит специалистов связи в Сумской области

Артиллерийская бригада ВСУ в Сумской области испытывает острый дефицит связистов

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Недавно сформированная 50-я артиллерийская бригада ВСУ испытывает острый дефицит специалистов связи в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, проблема фиксируется в подразделениях, воющих в Краснопольском районе Сумской области.
"Недавно сформированная 50-я артиллерийская бригада ВСУ испытывает острый дефицит среди связистов", — сказал он.
Собеседник добавил, к выполнению задач привлекаются молодые военнослужащие без достаточного опыта из Полтавы.
"На вакантные должности назначаются курсанты Военного института телекоммуникаций и информатизации. Не достигшие 20 лет юноши получают в подчинение до взвода", — уточнили в силовых структурах.
 
