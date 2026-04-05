Японские авиакомпании планируют ввести топливный сбор на внутренних рейсах
Японские авиакомпании на фоне кризиса на Ближнем Востоке рассматривают введение топливного сбора на внутренних линиях, чего ранее в их практике не было, сообщил | 05.04.2026, ПРАЙМ
ТОКИО, 5 апр – ПРАЙМ. Японские авиакомпании на фоне кризиса на Ближнем Востоке рассматривают введение топливного сбора на внутренних линиях, чего ранее в их практике не было, сообщил телеканал NHK. Так, авиакомпания Skymark рассматривает введение топливного сбора на внутренних рейсах уже с весны 2027 года. Введение топливного сбора с весны будущего года рассматривает и одна из двух крупнейших в Японии авиакомпаний Japan Airlines Corporation (JAL). Топливный сбор обычно взимается на зарубежных рейсах и меняется в зависимости от цен на топливо. До сих пор, за исключением небольшой авиакомпании Fuji Dream Airlines, на внутренних рейсах такой практики в Японии не было. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
NHK: японские авиакомпании рассматривают введение топливного сбора на внутренних рейсах