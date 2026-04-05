Лихачев рассказал о ситуации в районе Запорожской АЭС
Ударов по району Запорожской АЭС в последние дни не было, но были "прилеты" по "городу-спутнику" станции Энергодару, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T15:30+0300
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр - ПРАЙМ. Ударов по району Запорожской АЭС в последние дни не было, но были "прилеты" по "городу-спутнику" станции Энергодару, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Прилетов" на территорию станции в последние дни не было, по Энергодару и его инфраструктуре - были, Энергодар несколько раз терял энергоснабжение, но благодаря оперативным службам города, благодаря работе наших коллег все было восстановлено", - сказал Лихачев журналистам.
Глава "Росатома" Лихачев: ударов по району Запорожской АЭС в последние дни не было