В России вступили в силу законы, защищающие финансовые права граждан - 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T10:45+0300

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Ряд законов, направленных на защиту финансовых прав граждан и снижение долговой нагрузки на них, вступил в силу в России с 1 апреля, сообщает пресс-служба Госдумы. "Вступил в силу ряд новых норм, цель которых – защита финансовых прав наших граждан и снижение долговой нагрузки на них. Законы начали действовать с 1 апреля", - говорится в сообщении.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что защита людей и их сбережений, совершенствование финансовой и банковской систем, так, чтобы заемщики средств не сталкивались с чрезмерными, неоправданными тратами, находятся среди приоритетов работы Госдумы. "С 2025 года принято 58 федеральных законов, направленных на совершенствование регулирования финансового рынка", - подчеркнул Володин, чьи слова приводит пресс-служба ГД. В пресс-службе уточнили, что с 1 апреля заработал закон, определяющий правила для операторов сервисов рассрочки. При покупке товара таким способом его стоимость должна будет соответствовать цене при полной оплате, а максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев. "Такие сервисы в последние годы становятся все более популярными, но единые правила их регулирования, защищающие в первую очередь интересы пользователей рассрочек, до принятия закона отсутствовали. Изменения были инициированы депутатами", – добавил председатель Госдумы. Кроме того, как отметили в пресс-службе, с 1 апреля максимальный размер начислений - процентов, неустойки, комиссии - по потребительским кредитам и займам на срок до года снижается со 130% до 100% от суммы основного долга. Таким образом, общий долг не сможет превышать двойную сумму займа.

