Средние зарплаты в России выросли за 16 лет почти в пять раз

Средние зарплаты в России выросли за последние 16 лет почти в пять раз в номинальном выражении, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T13:18+0300

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Средние зарплаты в России выросли за последние 16 лет почти в пять раз в номинальном выражении, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. Так, в январе текущего года россияне в среднем получали зарплату в размере 103,6 тысячи рублей, а в 2010 году - в размере 21 тысячи рублей. Ранее агентство передавало, что самые высокие зарплаты среди российских регионов получают жители Чукотки - в среднем 223,2 тысячи рублей. На втором месте расположилась Москва (187,6 тысячи рублей), а замкнула тройку лидеров Магаданская область - 176,7 тысячи рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.

