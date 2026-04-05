Средние зарплаты в России выросли за 16 лет почти в пять раз - 05.04.2026, ПРАЙМ
Средние зарплаты в России выросли за 16 лет почти в пять раз
Средние зарплаты в России выросли за последние 16 лет почти в пять раз в номинальном выражении, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T13:18+0300
13:18 05.04.2026
 
Средние зарплаты в России выросли за 16 лет почти в пять раз

Средние зарплаты в России с 2010 года выросли с 21 до 103,6 тысячи рублей

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Средние зарплаты в России выросли за последние 16 лет почти в пять раз в номинальном выражении, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Так, в январе текущего года россияне в среднем получали зарплату в размере 103,6 тысячи рублей, а в 2010 году - в размере 21 тысячи рублей.
Ранее агентство передавало, что самые высокие зарплаты среди российских регионов получают жители Чукотки - в среднем 223,2 тысячи рублей. На втором месте расположилась Москва (187,6 тысячи рублей), а замкнула тройку лидеров Магаданская область - 176,7 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
Названы регионы России с самыми большим ростом зарплат
