"Мы боимся". Зеленский сделал неожиданное заявление об Иране - 05.04.2026, ПРАЙМ
"Мы боимся". Зеленский сделал неожиданное заявление об Иране
11:30 05.04.2026
 
"Мы боимся". Зеленский сделал неожиданное заявление об Иране

Зеленский заявил о страхе остаться без оружия из-за войны в Иране

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о страхе остаться без оружия из-за атаки США на Иран. Об этом он сказал в интервью Associated Press.

Он отметил, что именно системы Patriot остаются главной срочной проблемой, поскольку у Украины нет полноценной альтернативы. Глава киевского режима добавил, что эти системы никогда не поставлялись Киеву в достаточном количестве, и если конфликт на Ближнем Востоке не завершится в ближайшее время, объем выделяемых Украине вооружений с каждым днем будет становиться все меньше.
"Именно поэтому, конечно, мы боимся", — подчеркнул Зеленский.

Госсекретарь США Марко Рубио в конце марта заявил, что Вашингтон может отправить оружие на Ближний Восток вместо передачи Украине. Он пояснил, что сначала будет делаться то, что в интересах США, если у страны будет военная необходимость восполнить склады или провести какие-то миссии.
