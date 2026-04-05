"Мы боимся". Зеленский сделал неожиданное заявление об Иране - 05.04.2026, ПРАЙМ

Владимир Зеленский заявил о страхе остаться без оружия из-за атаки США на Иран. Об этом он сказал в интервью Associated Press.Он отметил, что именно системы... | 05.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о страхе остаться без оружия из-за атаки США на Иран. Об этом он сказал в интервью Associated Press.Он отметил, что именно системы Patriot остаются главной срочной проблемой, поскольку у Украины нет полноценной альтернативы. Глава киевского режима добавил, что эти системы никогда не поставлялись Киеву в достаточном количестве, и если конфликт на Ближнем Востоке не завершится в ближайшее время, объем выделяемых Украине вооружений с каждым днем будет становиться все меньше."Именно поэтому, конечно, мы боимся", — подчеркнул Зеленский.Госсекретарь США Марко Рубио в конце марта заявил, что Вашингтон может отправить оружие на Ближний Восток вместо передачи Украине. Он пояснил, что сначала будет делаться то, что в интересах США, если у страны будет военная необходимость восполнить склады или провести какие-то миссии.

https://1prime.ru/20260405/medvedev-868919699.html

https://1prime.ru/20260405/putin-868919059.html

