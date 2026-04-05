На Западе рассказали о тяжелом состоянии Зеленского

2026-04-05T23:27+0300

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Высказывания Владимира Зеленского о готовности помогать США и государствам Ближнего Востока стали попыткой смягчить ухудшающуюся ситуацию на Украине на фоне ультиматума России по мирному урегулированию, пишет L' AntiDiplomatico."Очевидно, продолжая представляться направо и налево как "незаменимый партнер", Владимир Зеленский пытается сгладить постоянно ухудшающуюся ситуацию внутри страны, когда, с одной стороны, Россия призывает Киев не затягивать с ответом на предложения о мирных условиях, а с другой — Европейский Союз вынужден открыто признать, что больше не имеет оснований поддерживать нацистскую хунту в Киеве", — говорится в публикации.По оценке автора, Зеленский не способен объективно воспринимать происходящее. Подчеркивается, что он предлагает содействие, о котором никто не просил, несмотря на ухудшение положения страны.Ранее в марте президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что не нуждается в предложенной Владимиром Зеленским помощи в контексте конфликта на Ближнем Востоке, назвав его последним человеком, от которого Вашингтон принял бы поддержку.Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается с 28 февраля. Стороны регулярно обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявляют, что стремятся не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожить военный потенциал страны и призывает к смене власти. В Иране, в свою очередь, заявляют о готовности к защите и отсутствии оснований для возобновления переговоров.

