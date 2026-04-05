"У него истерика". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского

2026-04-05T23:33+0300

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский посетил Турцию в связи с кризисом из-за нехватки западной поддержки, заявил Олег Соскин, ранее занимавший должность помощника Леонида Кучмы, в своем эфире на YouTube-канале. "Зеленский не остановится. Он поехал в Турцию к Эрдогану, потому что у него истерика. Реальная истерика. Денег же нет, ничего нет. Гарантий нет. Ну какие гарантии? Это все полная чушь. Кто вам даст гарантии сейчас?", — сказал он. В конце марта государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что американские гарантии безопасности для Киева будут недействительны до окончания конфликта. По его словам, эта позиция была однозначно доведена до главы киевского режима. Рубио также подчеркнул важность поддержания Вашингтоном каналов связи с Москвой, поскольку Россия остается значительной державой с ядерным арсеналом. С начала года представители России, США и Украины провели три серии переговоров. Последняя встреча состоялась в Женеве 17-18 февраля. По сведениям источника ПРАЙМ, участники не подписывали никаких соглашений. На данный момент нет конкретной информации о месте и времени новых встреч.

