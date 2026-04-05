Чукотка предложила Белоруссии добывать золото в российском регионе
2026-04-05T23:08+0300
МИНСК, 5 апр – ПРАЙМ. Чукотка предложила Белоруссии добывать золото в этом российском регионе, сообщил заместитель губернатора - начальник департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа Антон Яремчук. Делегация Чукотки во главе с губернатором находилась в Белоруссии с визитом в начале недели. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 марта встретился с ней и заявил, что Минску было бы очень интересно развивать сотрудничество с Чукоткой, нужно определить направления для взаимодействия. В этот же день прошла встреча в белорусском правительстве. Делегация также посетила ряд белорусских предприятий. Было подписано соглашение между правительством Белоруссии и правительством Чукотского автономного округа о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. "Мы показали и обсудили карту свободных участков из нераспределенного фонда недр, которые могут быть интересны для разработки белорусским компаниям. Александру Григорьевичу (Лукашенко – ред.) карту передали", - сказал Яремчук телеканалу "Беларусь 1". Он выразил надежду, что "будет отклик". "Рудники, причем золотые… Добывать предложили и белорусам", - уточнила журналистка телеканала. Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, в свою очередь, рассказал телеканалу о возможности сотрудничества с Белоруссией в сфере логистики. В частности, речь идет об использовании Северного морского пути и строящегося на Чукотке порта. "Я думаю, что здесь у нас точно есть (перспективные – ред.) совместные проекты. Мы говорили об этом - посмотреть на совместную логистику. Мы сейчас строим большой порт. Мы тоже показывали этот проект. Может быть, будет интересно с точки зрения экспортных поставок Беларуси, тех же калийных удобрений, через наш порт", - сказал он.
