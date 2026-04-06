Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику в начале недели
Рынок акций РФ торгуется около нуля из-за внешней неопределенности
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику днем понедельника из-за сохраняющейся внешней неопределенности, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.14 мск увеличивается на 0,08% до 2 762,9 пункта. А ранее в ходе торгов он был в столь же небольшом минусе.
"Индексы Мосбиржи и РТС сохраняли локальную слабость, ожидая значимых сигналов из-за рубежа и с сырьевых площадок. Высокие цены на нефть при этом не остановили краткосрочную фиксацию прибыли в нефтяном секторе, который, очевидно, для возобновления роста ждет новых многолетних пиков "черного золота", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Неопределенность сохраняется из-за заявлений о "дедлайнах" и продолжающихся переговорах между США и Ираном, а также урегулирования конфликта на Украине, отметила Кристина Гудым из ФГ "Финам".
В лидерах роста стоимости - акции ОВК (+6,78%), "М.Видео" (+4,58%), "Алросы" (+2,41%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,37%) и обыкновенные акции "Норникеля" (+1,88%).
"Акции Московской биржи растут в цене (на 0,53%) на новости о достижении рекордных объемов торгов фьючерсами и опционами в марте 2026 года. Объем торгов китайским юанем в марте также вырос на 40% месяц к месяцу и на 60% год к году, что увеличивает комиссионные доходы торговой площадки", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
"В случае сохранения ситуации на нынешнем уровне не исключена постепенная релокация в акции качественных компаний, ориентированных на внутренний спрос. Пауза в мирных переговорах снова может снова стать фактором давления на рынок акций", - делится Андрей Алексеев из УК "Первая".
"С технической точки зрения индекс Мосбиржи испытывает притяжение поддержки, которая находится на уровне 2751 пунктов, где проходит 200-дневное скользящее среднее", - рассказал Александр Дудников из компании "Цифра брокер".