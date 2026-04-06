"Алроса": эпоха легко открываемых месторождений алмазов закончилась - 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T23:53+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Эпоха легко открываемых месторождений алмазов в мире закончилась, поиск новых участков недр сегодня - это "сочетание вызова и удачи", которое требует более комплексного подхода и применения новых технологий, такое мнение высказал в интервью РИА Новости главный геолог "Алросы" Роман Желонкин. "В XXI веке в мире произошло только два значимых открытия коренных месторождений алмазов, трубка "Луэле"... в Анголе и трубка "Майская" в Республике Саха Якутия в России. Это говорит о том, что эпоха "легко открываемых" месторождений алмазов закончилась, сейчас поиск новых кимберлитовых тел требует более комплексного подхода и применения новых технологий", - сказал он. Желонкин отметил, что традиционные методы поиска с помощью магнитной съемки, благодаря который контрастные аномалии указывали на потенциальное наличие полезных ископаемых, себя исчерпали и больше не дают серьезных результатов. "Сегодня обнаружение новых месторождений – это сочетание вызова и удачи. Алмазы залегают глубоко, а исследуемые участки имеют более сложное геологическое строение и перекрыты мощной толщей осадочных и магматических пород", - объяснил главный геолог "Алросы". Тем не менее, Желонкин указал, что между глубиной и размером алмазов нет никакой корреляции, крупные кристаллы могут залегать как близко к поверхности, так и на большой глубине. По его словам, необходимо подключать нейросети для анализа огромного массива геофизических данных, выявления новых закономерностей, а также совершенствования геофизических методов исследований. В последнее время компания стала активно применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для различных видов исследований, лидарного сканирования местности, строительства ортофотопланов, фотосъемки, что позволяет значительно сократить срок геологоразведочных работ. "В начале этого года мы также успешно завершили пилотный проект по внедрению ИИ в геологоразведку. Результатом стало выявление новых закономерностей расположения кимберлитовых трубок. В текущем сезоне мы проведем проверочное бурение на участках, которые были определены при помощи ИИ", - добавил Желонкин.

россия, ангола, алроса