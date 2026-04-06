"Алроса" сохраняет прогноз запасов золота на Дегдекане

Прогноз запасов на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области сохраняется на уровне 100 тонн, сообщил в интервью РИА Новости главный геолог... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T22:05+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Прогноз запасов на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области сохраняется на уровне 100 тонн, сообщил в интервью РИА Новости главный геолог "Алросы" Роман Желонкин. "Идем в соответствии с графиком, согласно которому в 2029 году планируется начать добычу. Прогноз запасов 100 тонн золота на Дегдекане на сегодняшний день сохраняется, детали по балансовой принадлежности выявит геологоразведка", - сказал он. В 2025 году было принято решение о наращивании геологоразведочных работ как в пределах, так и за пределами месторождения, уточнил Желонкин. По его словам, на участке недр идут подготовительные работы, сейчас на месте специалисты готовятся к проведению инженерно-геологических изысканий. "Две буровые установки будут заниматься геологоразведочным бурением, четыре установки – инженерными изысканиями для последующего проектирования зданий и сооружений на месторождении", - добавил главный геолог компании. В марте компания сообщала, что началась подготовка к геологоразведке на Дегдекане. В конце прошлого года генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев заявлял, что разведочное бурение на месторождении завершено, а сам проект развивается по плану. "Алроса" приобрела у "Полюса" лицензию на разработку золоторудного участка недр Дегдекан летом 2024 года за 5,44 миллиарда рублей. Запуск добычи руды и золотоизвлекательной фабрики намечен на 2029-2030 годы, проектная мощность планируется на уровне 3,3 тонны в год.

