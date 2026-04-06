https://1prime.ru/20260406/alrosa-868962877.html
"Алроса" сохраняет прогноз запасов золота на Дегдекане
"Алроса" сохраняет прогноз запасов золота на Дегдекане
2026-04-06T22:05+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83860/60/838606084_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8474c7abcaa44c5546e96a564843395.jpg
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Прогноз запасов на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области сохраняется на уровне 100 тонн, сообщил в интервью РИА Новости главный геолог "Алросы" Роман Желонкин. "Идем в соответствии с графиком, согласно которому в 2029 году планируется начать добычу. Прогноз запасов 100 тонн золота на Дегдекане на сегодняшний день сохраняется, детали по балансовой принадлежности выявит геологоразведка", - сказал он. В 2025 году было принято решение о наращивании геологоразведочных работ как в пределах, так и за пределами месторождения, уточнил Желонкин. По его словам, на участке недр идут подготовительные работы, сейчас на месте специалисты готовятся к проведению инженерно-геологических изысканий. "Две буровые установки будут заниматься геологоразведочным бурением, четыре установки – инженерными изысканиями для последующего проектирования зданий и сооружений на месторождении", - добавил главный геолог компании. В марте компания сообщала, что началась подготовка к геологоразведке на Дегдекане. В конце прошлого года генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев заявлял, что разведочное бурение на месторождении завершено, а сам проект развивается по плану. "Алроса" приобрела у "Полюса" лицензию на разработку золоторудного участка недр Дегдекан летом 2024 года за 5,44 миллиарда рублей. Запуск добычи руды и золотоизвлекательной фабрики намечен на 2029-2030 годы, проектная мощность планируется на уровне 3,3 тонны в год.
https://1prime.ru/20260406/zoloto-868948680.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83860/60/838606084_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c0c417cb5a21767531c4b068f0fad5cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
