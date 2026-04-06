В Анталье открывается четвертый конгресс туристических агентств Турции - 06.04.2026, ПРАЙМ
В Анталье открывается четвертый конгресс туристических агентств Турции
В Анталье открывается четвертый конгресс Ассоциации туристических агентств Турции

АНТАЛЬЯ, 6 апр - ПРАЙМ. Четвертый конгресс туризма Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) открывается в понедельник в Анталье, участники обсудят ключевые проблемы отрасли и перспективы развития, включая российский рынок.
"Четвертый конгресс туризма TÜRSAB пройдет 6-8 апреля в Анталье и станет ключевой площадкой для обсуждения будущего отрасли... В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы цифровизации, культурного экспорта и развития туризма как элемента "мягкой силы", - сообщили РИА Новости организаторы.
По данным организаторов, в конгрессе примут участие представители министерств, муниципалитетов, туроператоры и отраслевые эксперты.
"Будут обсуждены все ключевые проблемы туризма, а также перспективные направления, включая отдельные рынки, в том числе российский", - подчеркнули организаторы.
TÜRSAB (Ассоциация туристических агентств Турции) - профессиональная организация, объединяющая туристические агентства страны. Она основана в 1972 году и наделена полномочиями регулировать деятельность турфирм с момента их создания. TÜRSAB совмещает управленческие и надзорные функции, контролируя соблюдение стандартов работы туристических компаний. Организация имеет региональные структуры и реализует проекты в ключевых турцентрах страны.
Также ассоциация играет роль посредника между туристами и агентствами, позволяя потребителям быстро решать спорные вопросы через официальные обращения.
 
