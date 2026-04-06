https://1prime.ru/20260406/antipotreblenie-868780718.html

Экономить и не страдать, или Что такое антипотребление - 06.04.2026, ПРАЙМ

Антипотребление — это не про полный отказ от покупок, а про осознанность расходов и освобождение ресурсов для действительно важных целей. В России этот тренд... | 06.04.2026, ПРАЙМ

росстат

мнения аналитиков

покупка

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868780718.jpg?1775441104

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Антипотребление — это не про полный отказ от покупок, а про осознанность расходов и освобождение ресурсов для действительно важных целей. В России этот тренд подкреплён экономическими реалиями: по данным Росстата, инфляция в 2025 году составила 5,59 процента, тогда как реальные зарплаты выросли лишь на 4,4 процента. Одновременно с этим сейчас очень дорогие заёмные деньги — средняя ставка по краткосрочным кредитам приближается к 25 процентам.При этом растёт финансовая грамотность, и граждане всё лучше понимают, как работают кредиты, сбережения и бюджеты. Подавляющее большинство россиян уже экономит на роскоши и необязательных тратах. Антипотребление стало ответом на агрессивный маркетинг и желание вернуть контроль над личными финансами. Ниже рассмотрим самые простые способы сэкономить и накопить.1. Ведение бюджета и учёт расходовЗаписывайте все доходы и траты хотя бы месяц — на бумаге, в таблице или приложении. Разделите расходы на категории (продукты, жильё, транспорт, развлечения) и найдите статьи, где тратится больше всего. Сначала проанализируйте расходы за 2–3 месяца, чтобы понять, сколько реально остаётся на накопления.Привычка планировать бюджет избавляет от иллюзии "свободных денег" и делает расходы прозрачными. Вы сразу заметите часто встречающиеся мелкие траты — например, на "кофе с собой" — и сможете их скорректировать. Заведите привычку еженедельно или хотя бы раз в месяц сводить расходы по категориям. И сразу планируйте небольшой процент на сбережения или инвестирование — 10–20 процентов дохода. Эти деньги переводите на отдельный накопительный счёт. Со временем эти действия войдут в привычку.Первые результаты видны уже через 1–3 месяца регулярного учёта расходов.2. Пауза 48 часов перед покупкойВведите правило паузы и всегда откладывайте необязательную покупку хотя бы на 1–2 дня. Чем дороже вещь, тем длиннее пауза (неделя или месяц). Исключение — товары первой необходимости (лечение, еда, обязательные платежи).Смотря на вещь свежим взглядом через сутки-двое, вы замечаете, что многие импульсивные желания исчезают или превращаются во взвешенное решение. За 48 часов спонтанный порыв либо сходит на нет, либо становится обдуманной покупкой.Этот способ очень просто реализовать: поставьте таймер на день-два после того, как вам захотелось что-то купить. За это время подумайте: "Это действительно нужно мне?" или занесите товар в корзину и выйдите из приложения. Даже знакомая техника, смартфон, одежда, билеты не должны покупаться сразу. Чем дороже покупка, тем дольше пауза.Применяйте это правило сразу. Первые изменения в расходах заметны уже через 1–2 недели практики: вы будете реже совершать спонтанные траты и сможете откладывать часть денег на крупные цели.3. Ограничение категорий покупокВыберите один тип трат и намеренно ограничьте его (или временно откажитесь от него) на некоторый период. Например, "месяц без новой одежды" или "месяц без доставки еды".Фокусируясь на конкретной категории, вы разрываете привычные паттерны потребления. Ограничение "полгода без покупок косметики" или "до зарплаты без кофе навынос" резко сокращает расходы по этой статье и прививает дисциплину. Отсутствие жёстких запретов в долгосрочной перспективе более эффективно, чем полный запрет, который может привести к срывам.После анализа бюджета выберите категорию, где у вас были бессмысленные траты (например, мода, гаджеты, развлечения). Введите правило: ни рубля на эту категорию в течение месяца (или другого срока). Заранее подготовьтесь: найдите бесплатные замены (например, готовьте дома вместо доставки еды). В конце периода оцените экономию — это будет вашей мотивацией.4. Списки покупокПривыкайте всегда ходить за покупками с чётким списком. Перед походом в магазин или оформлением онлайн‑заказа задайте вопрос: "Это точно нужно?" — если нет, не берите. Уберите искушения: удалите с телефона приложения маркетплейсов, отпишитесь от рекламных рассылок и спам‑уведомлений о распродажах.Список покупок дисциплинирует: если вы не записали товар в список — не берёте. Это гарантирует, что покупки будут продуманными, а не импульсивными. Удаление приложений и рассылок снижает поток рекламы и напоминаний о скидках — они в первую очередь подстёгивают эмоции, заставляя купить без надобности. На практике даже простая мера убрать приложения магазинов с главного экрана уже сильно снижает соблазн "щёлкнуть и купить".Результаты в виде снижения импульсивных трат появляются быстро: уже через 1–2 недели вы заметите, сколько меньше ненужных вещей попадает в корзину.5. Замещение и ответственные покупкиПеред покупкой новой вещи подумайте: "Мне нужна сама вещь или та функция, которую она выполняет?". Часто нужный результат можно получить без покупки:Замена покупки альтернативными вариантами существенно снижает траты без ущерба комфорту. Например, можно использовать каршеринг, а не держать собственный автомобиль. Так вы платите только за фактическое использование нужной функции.Проанализируйте, какие покупки у вас редкие или одноразовые. Подумайте, можно ли их арендовать (через сервисы проката инструментов или автомобилей), обменять на что‑то иное (через группы "отдам / возьму"), купить б/у (через доски объявлений) или отремонтировать старое. Заведите правило: прежде чем что‑то купить, найдите хотя бы один альтернативный способ без покупки.Психологическая сторона отказа от потребленияАнтипотребление — это не только финансовые приёмы, но и работа с психологией. Вот несколько проверенных советов, которые работают:Главное помнить, что антипотребление должно быть вашей личной стратегией, а не модным следованием тренду. Если вы привержены цели сберечь деньги, жить проще, улучшить экологию, то новые привычки приживутся. А формальные "запреты ради моды" обычно быстро забрасываются.Ошибки и как их избежатьИзбежать этих ошибок помогает постепенность и реалистичный подход. Постепенно вносите изменения в образ жизни, отслеживайте успехи и корректируйте цели — тогда антипотребление даст результат без психологического выгорания.План действий на 30, 90, 365 днейПредлагаем конкретный план, чтобы вы видели логичные этапы изменений.Таким образом, постепенно вводя и закрепляя каждую из приведённых привычек, вы сможете снизить ненужные расходы и улучшить своё финансовое положение без лишнего стресса. Важно действовать последовательно: начинайте с простого и шаг за шагом двигайтесь к более амбициозным целям.Автор - Ольга Гогаладзе, экономист, эксперт по финансовым рынкам

https://1prime.ru/20260312/rassrochka-868172260.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Ольга Гогаладзе

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

