Израильская авиакомпания продлила отмену регулярных рейсов до 18 апреля

2026-04-06T01:13+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Израильская авиакомпания El Al сообщила о продлении отмен регулярных рейсов до 18 апреля. "В связи с ограничениями запланированные до начала операции "Рычащий лев" рейсы до 18 апреля из Израиля и обратно были отменены", - говорится в заявлении на сайте компании. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

