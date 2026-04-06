https://1prime.ru/20260406/bank-868942963.html

Три из пяти россиян готовы сменить банк ради сервиса, показало исследование

Три из пяти россиян готовы сменить банк ради сервиса, показало исследование - 06.04.2026, ПРАЙМ

Три из пяти россиян готовы сменить основной банк ради нефинансовых сервисов, свидетельствуют результаты исследования ВТБ (есть у РИА Новости). | 06.04.2026, ПРАЙМ

экономика

банки

финансы

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/77319/10/773191062_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f8797622c72709b6de66e3ac70932a58.jpg

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Три из пяти россиян готовы сменить основной банк ради нефинансовых сервисов, свидетельствуют результаты исследования ВТБ (есть у РИА Новости). "Большинство россиян считают удобным и выгодным включение предложений от партнеров в мобильный банк, ... 60% респондентов готовы сменить основной банк, если в другом они будут получать индивидуальные предложения на товары и услуги от партнеров", – говорится в исследовании февраля-марта среди 1500 взрослых жителей крупных российских городов. Россиян интересует возможность заказа через приложение банка широкого спектра товаров и нефинансовых услуг. В топ-5 вошли: продукты питания и готовая еда (56%), бронирование отелей и билетов (49%), покупка электроники и бытовой техники (46%), одежды и аксессуаров 44%, косметики и бытовой химии (39%), уточняется в сообщении. Отмечается, что 55% респондентов также указали в качестве решающего фактора для смены банка понятную и выгодную программу лояльности, подсказки по наиболее эффективным сбережениям, например, как накопить на определенную цель. При этом абсолютное большинство (89%) хотели бы видеть внутри приложения понятные инструкции, как повысить свой статус в банке и получить все связанные с ним выгоды. Столько же высказались за то, чтобы все услуги внутри онлайн-банка были сгруппированы по тематикам для легкого поиска. "Функционал современных банковских приложений уже не ограничивается чисто финансовыми сервисами и услугами. Пользователи привыкают к тому, что в онлайн-банке можно заказать не только справку и выписку, но и продукты, электронику или забронировать путешествие", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента партнерств Даниила Поколодного. Партнерские предложения внутри финансовой экосистемы позволяют предлагать клиентам более широкий спектр услуг и кешбэк, добавил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

