Три из пяти россиян готовы сменить банк ради сервиса, показало исследование
2026-04-06T08:47+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Три из пяти россиян готовы сменить основной банк ради нефинансовых сервисов, свидетельствуют результаты исследования ВТБ (есть у РИА Новости). "Большинство россиян считают удобным и выгодным включение предложений от партнеров в мобильный банк, ... 60% респондентов готовы сменить основной банк, если в другом они будут получать индивидуальные предложения на товары и услуги от партнеров", – говорится в исследовании февраля-марта среди 1500 взрослых жителей крупных российских городов. Россиян интересует возможность заказа через приложение банка широкого спектра товаров и нефинансовых услуг. В топ-5 вошли: продукты питания и готовая еда (56%), бронирование отелей и билетов (49%), покупка электроники и бытовой техники (46%), одежды и аксессуаров 44%, косметики и бытовой химии (39%), уточняется в сообщении. Отмечается, что 55% респондентов также указали в качестве решающего фактора для смены банка понятную и выгодную программу лояльности, подсказки по наиболее эффективным сбережениям, например, как накопить на определенную цель. При этом абсолютное большинство (89%) хотели бы видеть внутри приложения понятные инструкции, как повысить свой статус в банке и получить все связанные с ним выгоды. Столько же высказались за то, чтобы все услуги внутри онлайн-банка были сгруппированы по тематикам для легкого поиска. "Функционал современных банковских приложений уже не ограничивается чисто финансовыми сервисами и услугами. Пользователи привыкают к тому, что в онлайн-банке можно заказать не только справку и выписку, но и продукты, электронику или забронировать путешествие", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента партнерств Даниила Поколодного. Партнерские предложения внутри финансовой экосистемы позволяют предлагать клиентам более широкий спектр услуг и кешбэк, добавил он.
