Компания "B2B-РТС" намерена провести IPO на Московской бирже

2026-04-06T11:42+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Российская электронная торговая платформа "B2B-РТС" намерена провести первичное публичное предложение (IPO) акций на Московской бирже, говорится в сообщении компании. "В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие действующим акционерам в лице Совкомбанка и финансовых инвесторов пропорционально их долям владения акционерным капиталом "B2B-РТС", - говорится в сообщении. "Размер пакета акций менеджмента, входящего в состав действующих акционеров, останется неизменным. При этом Совкомбанк планирует сохранить за собой существенную долю в акционерном капитале "B2B-РТС" и продолжит принимать участие в развитии бизнеса платформы", - добавляется там. Продающие акционеры планируют предложить к продаже 11,5% акционерного капитала платформы, включая акции, предусмотренные для целей стабилизации. "B2B-РТС" и продающие акционеры примут на себя обязательства, ограничивающие размещение новых акций и отчуждение уже размещенных акций в течение 180 дней с даты начала торгов акциями. Прочие действующие акционеры в лице менеджмента также примут на себя аналогичные обязательства. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, юридических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Акции платформы будут включены в котировальный список второго уровня Московской биржи. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней с даты начала торгов. Московская биржа в пятницу сообщила, что с 17 апреля допустила к торгам акции компании "В2В-РТС". "B2B-РТС" – электронная торговая платформа для бизнеса и государства. Объединяет площадку коммерческих закупок и вендора отечественных решений B2B-Center, федеральную электронную площадку "РТС-тендер", лабораторию цифровых разработок OTC, образовательный центр "РТС-Академия" и цифровой сервис "Облачная логистика".

