Рынок акций забуксовал у важного рубежа - 06.04.2026, ПРАЙМ
Рынок акций забуксовал у важного рубежа
Рынок акций забуксовал у важного рубежа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал торги понедельника в небольшом минусе, тестируя зону поддержки у 2750 п. Базово покупательскую активность сдерживают: длительное отсутствие сигналов о продолжении переговоров по Украине, атаки на российскую нефтеэкспортную инфраструктуру, снижающие возможности экспорта в условиях высоких мировых цен, дискуссии вокруг налогообложения сверхприбыли металлургических компаний.
Кроме того, давление на старте недели оказывает рыночный фактор в виде укрепления рубля. Это понижает интерес к акциям экспортеров, превалирующих в составе бенчмарка.
Нацвалюта пользуется отсутствием Минфина с операциями на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и ожиданием роста предложения валюты вследствие резкого роста стоимости энергоносителей в начале весны. Тем не менее невысокие обороты торгов в акциях в последние сессии указывают на низкую активность продавцов. Значит, даже небольшой позитив в рыночном, геополитическом или корпоративном разрезе позволит организовать отскок с очевидной целью сверху на 2800 п.
Если же негатив продолжит преобладать, опорной поддержкой может выступить область чуть выше 2700 п. В среду выйдет недельный отчет Росстата по инфляции, также станет известен мартовский индекс потребительских цен. Продолжение снижения темпов инфляции поддержит ожидания секвестра ключевой ставки на апрельском заседании ЦБ.
На предстоящей неделе финрезультаты представят Группа Позитив, МГКЛ, акции Т-Технологий в пятницу будут последний день торговаться на Мосбирже перед приостановкой торгов в связи с предстоящим сплитом. Из важной макростатистики и публикаций на внешних рынках инвесторы обратят внимание на ИПЦ США за март и протоколы FOMC.
И конечно, в фокусе внимания остается развитие событий на Ближнем Востоке и его последствия – риторика сторон ужесточается, Ормузский пролив сохраняет экстремальный риск для судоходства, цены на нефть Brent удерживаются в трехзначной зоне.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
 
