Московская биржа запустила торги опционами на процентные ставки - 06.04.2026, ПРАЙМ
Московская биржа запустила торги опционами на процентные ставки
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Московская биржа с 6 апреля расширила линейку процентных деривативов рынка стандартизированных производных инструментов (СПФИ) - участникам рынка стали доступны опционные контракты на процентные ставки, говорится в сообщении торговой площадки. На рынке СПФИ появилась возможность заключать опционные контракты на ключевую ставку Банка России и ставку RUONIA сроком до пяти лет. Новые инструменты позволяют зафиксировать пределы колебаний процентной ставки: опционы cap защищают от роста ставок, а опционы floor - от их снижения, указывает биржа. "Продукт дает компаниям и институциональным инвесторам эффективный инструмент управления процентным риском при сохранении гибкости участия в благоприятной рыночной динамике. Разработка спецификаций в тесном сотрудничестве с участниками рынка позволила максимально адаптировать инструмент под реальные потребности бизнеса", - отмечается в сообщении. "Рынок стандартизированных производных предоставляет широкий набор современных инструментов для управления рисками и оптимизации инвестиционных стратегий, что крайне важно в условиях сохраняющейся высокой волатильности", - сказал директор по внебиржевым деривативам Московской биржи Роман Локтионов, чьи слова приводятся в сообщении. Опционы на процентные ставки существенно расширяют возможности хеджирования рисков плавающих ставок и в сочетании с другими инструментами рынка СПФИ открывают дополнительные возможности управления собственными позициями и обслуживания клиентов, добавил он. На рынке СПФИ Московской биржи обращаются процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы, валютные форварды со сроком исполнения от трех дней до 10 лет в зависимости от типа инструмента. Сделки на рынке СПФИ заключаются с центральным контрагентом.
