https://1prime.ru/20260406/birzha-868952791.html

Московская биржа запустила торги опционами на процентные ставки

Московская биржа запустила торги опционами на процентные ставки - 06.04.2026, ПРАЙМ

Московская биржа запустила торги опционами на процентные ставки

Московская биржа с 6 апреля расширила линейку процентных деривативов рынка стандартизированных производных инструментов (СПФИ) - участникам рынка стали доступны | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T15:24+0300

2026-04-06T15:24+0300

2026-04-06T15:24+0300

рынок

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_d3ca2a733a60fd0fe0e30e9aa042c2d1.jpg

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Московская биржа с 6 апреля расширила линейку процентных деривативов рынка стандартизированных производных инструментов (СПФИ) - участникам рынка стали доступны опционные контракты на процентные ставки, говорится в сообщении торговой площадки. На рынке СПФИ появилась возможность заключать опционные контракты на ключевую ставку Банка России и ставку RUONIA сроком до пяти лет. Новые инструменты позволяют зафиксировать пределы колебаний процентной ставки: опционы cap защищают от роста ставок, а опционы floor - от их снижения, указывает биржа. "Продукт дает компаниям и институциональным инвесторам эффективный инструмент управления процентным риском при сохранении гибкости участия в благоприятной рыночной динамике. Разработка спецификаций в тесном сотрудничестве с участниками рынка позволила максимально адаптировать инструмент под реальные потребности бизнеса", - отмечается в сообщении. "Рынок стандартизированных производных предоставляет широкий набор современных инструментов для управления рисками и оптимизации инвестиционных стратегий, что крайне важно в условиях сохраняющейся высокой волатильности", - сказал директор по внебиржевым деривативам Московской биржи Роман Локтионов, чьи слова приводятся в сообщении. Опционы на процентные ставки существенно расширяют возможности хеджирования рисков плавающих ставок и в сочетании с другими инструментами рынка СПФИ открывают дополнительные возможности управления собственными позициями и обслуживания клиентов, добавил он. На рынке СПФИ Московской биржи обращаются процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы, валютные форварды со сроком исполнения от трех дней до 10 лет в зависимости от типа инструмента. Сделки на рынке СПФИ заключаются с центральным контрагентом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы