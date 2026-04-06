Цена дизтоплива в Чехии выросла до уровня февраля 2022 года
Idnes: цена на дизель в Чехии достигла самого высокого уровня с февраля 2022 года
© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии
Флаг Чехии. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
ПРАГА, 6 апр – ПРАЙМ. Цена дизельного топлива в Чехии за последнюю неделю достигла самого высокого уровня с февраля 2022 года, а цена самого распространенного бензина Natural 95 сейчас - самая высокая с осени 2022 года, сообщил в понедельник новостной портал Idnes со ссылкой на фирму CCS, которая с 2002 года регистрирует цены на автозаправках республики.
"Дизельное топливо стало самым дорогим в Чехии за более чем четыре года, с февраля 2022 года... а бензин Natural 95 – самым дорогим за 3,5 года, с осени 2022 года. За прошедшую неделю цена на бензин Natural 95 выросла в среднем на 0,14 кроны (около 0,007 доллара), до 41,63 кроны (около 2 долларов) за литр, а на дизельное топливо – на 0,34 кроны (около 0,01 доллара), до 48,39 кроны (около 2,3 доллара)", - говорится в сообщении.
В связи с ростом цен на автомобильное топливо правительство Чехии намерено ограничить маржу топливных дистрибьюторов и снизить акцизный налог на дизельное топливо. Минфин также будет ежедневно определять максимальную цену на топливо. Данные меры начнут действовать со второй половины дня вторника 7 апреля, после установления минфином цен на среду.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.