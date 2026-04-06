Цена дизтоплива в Чехии выросла до уровня февраля 2022 года - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260406/chekhiya-868965822.html
Цена дизтоплива в Чехии выросла до уровня февраля 2022 года
мировая экономика
чехия
сша
иран
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_224:0:3831:2705_1920x0_80_0_0_c587715066404fef69c4f48daf7403e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Мировая экономика, ЧЕХИЯ, США, ИРАН, Минфин
23:49 06.04.2026
 
© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии
Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Флаг Чехии. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПРАГА, 6 апр – ПРАЙМ. Цена дизельного топлива в Чехии за последнюю неделю достигла самого высокого уровня с февраля 2022 года, а цена самого распространенного бензина Natural 95 сейчас - самая высокая с осени 2022 года, сообщил в понедельник новостной портал Idnes со ссылкой на фирму CCS, которая с 2002 года регистрирует цены на автозаправках республики.
"Дизельное топливо стало самым дорогим в Чехии за более чем четыре года, с февраля 2022 года... а бензин Natural 95 – самым дорогим за 3,5 года, с осени 2022 года. За прошедшую неделю цена на бензин Natural 95 выросла в среднем на 0,14 кроны (около 0,007 доллара), до 41,63 кроны (около 2 долларов) за литр, а на дизельное топливо – на 0,34 кроны (около 0,01 доллара), до 48,39 кроны (около 2,3 доллара)", - говорится в сообщении.
В связи с ростом цен на автомобильное топливо правительство Чехии намерено ограничить маржу топливных дистрибьюторов и снизить акцизный налог на дизельное топливо. Минфин также будет ежедневно определять максимальную цену на топливо. Данные меры начнут действовать со второй половины дня вторника 7 апреля, после установления минфином цен на среду.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала