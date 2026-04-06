https://1prime.ru/20260406/chekhiya-868965822.html

Цена дизтоплива в Чехии выросла до уровня февраля 2022 года

Цена дизтоплива в Чехии выросла до уровня февраля 2022 года - 06.04.2026, ПРАЙМ

Цена дизтоплива в Чехии выросла до уровня февраля 2022 года

Цена дизельного топлива в Чехии за последнюю неделю достигла самого высокого уровня с февраля 2022 года, а цена самого распространенного бензина Natural 95... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T23:49+0300

2026-04-06T23:49+0300

2026-04-06T23:49+0300

мировая экономика

чехия

сша

иран

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg

ПРАГА, 6 апр – ПРАЙМ. Цена дизельного топлива в Чехии за последнюю неделю достигла самого высокого уровня с февраля 2022 года, а цена самого распространенного бензина Natural 95 сейчас - самая высокая с осени 2022 года, сообщил в понедельник новостной портал Idnes со ссылкой на фирму CCS, которая с 2002 года регистрирует цены на автозаправках республики. "Дизельное топливо стало самым дорогим в Чехии за более чем четыре года, с февраля 2022 года... а бензин Natural 95 – самым дорогим за 3,5 года, с осени 2022 года. За прошедшую неделю цена на бензин Natural 95 выросла в среднем на 0,14 кроны (около 0,007 доллара), до 41,63 кроны (около 2 долларов) за литр, а на дизельное топливо – на 0,34 кроны (около 0,01 доллара), до 48,39 кроны (около 2,3 доллара)", - говорится в сообщении. В связи с ростом цен на автомобильное топливо правительство Чехии намерено ограничить маржу топливных дистрибьюторов и снизить акцизный налог на дизельное топливо. Минфин также будет ежедневно определять максимальную цену на топливо. Данные меры начнут действовать со второй половины дня вторника 7 апреля, после установления минфином цен на среду. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

https://1prime.ru/20260406/italiya-868964868.html

чехия

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, чехия, сша, иран, минфин