Чернышенко рассказал о росте турпоездок по России
Чернышенко: число турпоездок по России за январь-февраль выросло до 12 миллионов
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Число туристических поездок по России за январь-февраль 2026 года достигло 12 миллионов, что на 2,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"За январь-февраль текущего года число турпоездок по стране достигло 12 миллионов. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года", - сообщил Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении аппарата вице-премьера.
По словам Чернышенко, наиболее популярными регионами традиционно стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан. "По сравнению с январем, в топ-10 по итогам двух месяцев вошли новые регионы - Тюменская и Иркутская области", - подчеркнул он.
Отмечается, что в Москву за это время было совершено 2 миллиона турпоездок, в Краснодарский край - 1,1 миллиона, в Московскую область - 967 тысяч, в Санкт-Петербург - 956 тысяч, в Республику Татарстан - 435 тысяч. "В десятку лидеров также вошли Свердловская область (303 тысячи), Республика Крым (257 тысячи), Тюменская (250 тысячи), Ростовская (237 тысячи) и Иркутская области (214 тысячи)", - говорится в сообщении.
В аппарате подчеркнули, что особенно впечатляющие темпы роста показали регионы, активно развивающие туристическую инфраструктуру: Севастополь, Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Тыва и Амурская область.
"Главный вывод, который мы делаем из этой статистики, - туристический поток перестал быть "историей про Москву и Сочи". Устойчивый кратный рост в регионах Кавказа, Крыма и Дальнего Востока - прямое следствие того, что вложения в инфраструктуру начинают работать как системный механизм", - сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, которого цитируют в аппарате.
По его словам, Россия переходит от "точечного" туризма к сетевому: спрос перераспределяется по стране, удлиняя туристический сезон и создавая условия для здоровой конкуренции между регионами за туриста, что в конечном счете ведет к стабилизации цен и повышению качества сервиса.