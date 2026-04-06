https://1prime.ru/20260406/chernyshenko-868954721.html

Чернышенко рассказал о росте турпоездок по России

Число туристических поездок по России за январь-февраль 2026 года достигло 12 миллионов, что на 2,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года, рассказал... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T16:36+0300

туризм

бизнес

россия

москва

рф

московская область

дмитрий чернышенко

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865118262_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_ec4e6e3952344117aedbece64ec4cccb.jpg

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Число туристических поездок по России за январь-февраль 2026 года достигло 12 миллионов, что на 2,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "За январь-февраль текущего года число турпоездок по стране достигло 12 миллионов. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года", - сообщил Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении аппарата вице-премьера. По словам Чернышенко, наиболее популярными регионами традиционно стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан. "По сравнению с январем, в топ-10 по итогам двух месяцев вошли новые регионы - Тюменская и Иркутская области", - подчеркнул он. Отмечается, что в Москву за это время было совершено 2 миллиона турпоездок, в Краснодарский край - 1,1 миллиона, в Московскую область - 967 тысяч, в Санкт-Петербург - 956 тысяч, в Республику Татарстан - 435 тысяч. "В десятку лидеров также вошли Свердловская область (303 тысячи), Республика Крым (257 тысячи), Тюменская (250 тысячи), Ростовская (237 тысячи) и Иркутская области (214 тысячи)", - говорится в сообщении. В аппарате подчеркнули, что особенно впечатляющие темпы роста показали регионы, активно развивающие туристическую инфраструктуру: Севастополь, Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Тыва и Амурская область. "Главный вывод, который мы делаем из этой статистики, - туристический поток перестал быть "историей про Москву и Сочи". Устойчивый кратный рост в регионах Кавказа, Крыма и Дальнего Востока - прямое следствие того, что вложения в инфраструктуру начинают работать как системный механизм", - сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, которого цитируют в аппарате. По его словам, Россия переходит от "точечного" туризма к сетевому: спрос перераспределяется по стране, удлиняя туристический сезон и создавая условия для здоровой конкуренции между регионами за туриста, что в конечном счете ведет к стабилизации цен и повышению качества сервиса.

москва

рф

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

