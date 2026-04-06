Движение по трассе "Кавказ" в Дагестане возобновлено
2026-04-06T00:24+0300
МАХАЧКАЛА, 6 апр - ПРАЙМ. Движение по федеральной трассе "Кавказ" в Дербентском районе Дагестана, прерванное из-за поднятия уровня воды, возобновлено, сообщила Госавтоинспекция республики.
Ранее в воскресенье в ведомстве сообщили, что на 917 км автодороги "Кавказ" в Дербентском районе движение транспорта была закрыто в обоих направлениях в связи с поднятием уровня воды и обрушением моста.
"На 917 км федеральной автодороги "Кавказ" в районе поселка Мамедкала движение возобновлено в обоих направлениях только для легкового транспорта", – говорится в сообщении.
Движение по трассе "Кавказ" в Дербентском районе Дагестана возобновили
