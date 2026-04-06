Внебиржевой курс доллара впервые с 12 марта опустился ниже 79 рублей - 06.04.2026, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара впервые с 12 марта опустился ниже 79 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 79 рублей впервые впервые с 12 марта, следует из данных торгов. | 06.04.2026, ПРАЙМ
Рынок, Торги, Доллар США
10:39 06.04.2026
 
Внебиржевой курс доллара впервые с 12 марта опустился ниже 79 рублей

Расчетный курс доллара снизился ниже 79 рублей впервые с 12 марта

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 79 рублей впервые впервые с 12 марта, следует из данных торгов.
К 10.12 мск курс доллара снижался на 56 копеек относительно предыдущего закрытия - до 78,62 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
