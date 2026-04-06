https://1prime.ru/20260406/dollar-868946100.html
Внебиржевой курс доллара впервые с 12 марта опустился ниже 79 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 79 рублей впервые впервые с 12 марта, следует из данных торгов. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T10:39+0300
рынок
торги
доллар сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/72/829257231_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e840c76c084c207a19c80bcbbfe78978.jpg
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 79 рублей впервые впервые с 12 марта, следует из данных торгов. К 10.12 мск курс доллара снижался на 56 копеек относительно предыдущего закрытия - до 78,62 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/72/829257231_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6c815ba60cda59999ca8b031bc91ba46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
