https://1prime.ru/20260406/dvizhenie-868941435.html

Движение поездов ограничили в Новосибирской области из-за размыва насыпи

2026-04-06T07:03+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868941435.jpg?1775449165

НОВОСИБИРСК, 6 апр – ПРАЙМ. Реверсивное движение поездов организовано на перегоне Издревая-Жеребцово в Новосибирской области из-за размыва насыпи железной дороги талыми водами, на месте работают противоразмывные поезда и спецтехника, сообщает Западно-Сибирская железная дорога. По данным ЗСЖД, в ночь на понедельник из-за активного таяния снега произошел "сплыв откоса насыпи" на участке Сокур-Инская перегона Жеребцово Издревая Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области. "Движение поездов на этом двухпутном участке осуществляется по одному пути в реверсивном режиме. На месте работают противоразмывные поезда и спецтехника. Ожидаются задержки пригородных поездов №6502 Сокур – Новосибирск-Главный и №6501 Новосибирск-Главный – Сокур до 30 минут", - говорится в сообщении дороги в Telegram-канале. Предпринимаются все необходимые меры для восстановления штатного движения поездов, заверили в ЗСЖД.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

