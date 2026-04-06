Эксперт рассказал, как снизить цены на бензин - 06.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как снизить цены на бензин
02:46 06.04.2026 (обновлено: 02:51 06.04.2026)
 
Эксперт рассказал, как снизить цены на бензин

Аналитик Родионов: биржевые цены на бензин в РФ можно снизить, повышая объем продаж до 50%

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Биржевые, а значит и розничные цены на бензин в России возможно снизить в долгосрочной перспективе, если повысить минимальный объем продаж бензина через биржу с 15% до 50%, тем самым увеличив его доступность для оптовых покупателей, такую идею озвучил РИА Новости эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
Биржевые цены на бензин и дизтопливо росли заметными темпами в начале весны в преддверии традиционного сезонного повышенного спроса. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании.
Норматив продаж бензина через биржу составляет 15% от ежемесячного объема выпуска топлива, напомнил Родионов.
"Но его нужно повышать до 50%. Чем более доступным будет топливо на бирже, тем ниже цены на бирже, и это все будет транслироваться в розницу. Поэтому единственное долгосрочное решение, которое может быть, это повышение нормативов прямо до 50%", - считает аналитик.
Для стабилизации цен на топливо и приоритетного снабжения внутреннего рынка российские власти ввели со 2 апреля по 31 июля запрет на экспорт бензина для его производителей. А для непроизодвителей запрет был введен ранее, в начале года, но действует также до 31 июля.
В результате биржевые цены на бензин на фоне введенного запрета остыли и перешли к снижению. Так, средняя стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за прошедшую неделю снизилась на 3,4%, а на марку Аи-95 - на 2,2%.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
