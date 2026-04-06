https://1prime.ru/20260406/ekspert-868937869.html
Эксперт рассказал, как снизить цены на бензин
Эксперт рассказал, как снизить цены на бензин - 06.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как снизить цены на бензин
Биржевые, а значит и розничные цены на бензин в России возможно снизить в долгосрочной перспективе, если повысить минимальный объем продаж бензина через биржу с | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T02:46+0300
2026-04-06T02:46+0300
2026-04-06T02:51+0300
энергетика
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868937869.jpg?1775433092
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Биржевые, а значит и розничные цены на бензин в России возможно снизить в долгосрочной перспективе, если повысить минимальный объем продаж бензина через биржу с 15% до 50%, тем самым увеличив его доступность для оптовых покупателей, такую идею озвучил РИА Новости эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Биржевые цены на бензин и дизтопливо росли заметными темпами в начале весны в преддверии традиционного сезонного повышенного спроса. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании. Норматив продаж бензина через биржу составляет 15% от ежемесячного объема выпуска топлива, напомнил Родионов. "Но его нужно повышать до 50%. Чем более доступным будет топливо на бирже, тем ниже цены на бирже, и это все будет транслироваться в розницу. Поэтому единственное долгосрочное решение, которое может быть, это повышение нормативов прямо до 50%", - считает аналитик. Для стабилизации цен на топливо и приоритетного снабжения внутреннего рынка российские власти ввели со 2 апреля по 31 июля запрет на экспорт бензина для его производителей. А для непроизодвителей запрет был введен ранее, в начале года, но действует также до 31 июля. В результате биржевые цены на бензин на фоне введенного запрета остыли и перешли к снижению. Так, средняя стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за прошедшую неделю снизилась на 3,4%, а на марку Аи-95 - на 2,2%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Энергетика, Бизнес, РОССИЯ
Эксперт рассказал, как снизить цены на бензин
Аналитик Родионов: биржевые цены на бензин в РФ можно снизить, повышая объем продаж до 50%
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Биржевые, а значит и розничные цены на бензин в России возможно снизить в долгосрочной перспективе, если повысить минимальный объем продаж бензина через биржу с 15% до 50%, тем самым увеличив его доступность для оптовых покупателей, такую идею озвучил РИА Новости эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
Биржевые цены на бензин и дизтопливо росли заметными темпами в начале весны в преддверии традиционного сезонного повышенного спроса. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании.
Норматив продаж бензина через биржу составляет 15% от ежемесячного объема выпуска топлива, напомнил Родионов.
"Но его нужно повышать до 50%. Чем более доступным будет топливо на бирже, тем ниже цены на бирже, и это все будет транслироваться в розницу. Поэтому единственное долгосрочное решение, которое может быть, это повышение нормативов прямо до 50%", - считает аналитик.
Для стабилизации цен на топливо и приоритетного снабжения внутреннего рынка российские власти ввели со 2 апреля по 31 июля запрет на экспорт бензина для его производителей. А для непроизодвителей запрет был введен ранее, в начале года, но действует также до 31 июля.
В результате биржевые цены на бензин на фоне введенного запрета остыли и перешли к снижению. Так, средняя стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за прошедшую неделю снизилась на 3,4%, а на марку Аи-95 - на 2,2%.