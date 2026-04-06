Эксперт рассказал, как снизить цены на бензин

Эксперт рассказал, как снизить цены на бензин - 06.04.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как снизить цены на бензин

Биржевые, а значит и розничные цены на бензин в России возможно снизить в долгосрочной перспективе, если повысить минимальный объем продаж бензина через биржу с | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T02:46+0300

2026-04-06T02:46+0300

2026-04-06T02:51+0300

энергетика

бизнес

россия

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Биржевые, а значит и розничные цены на бензин в России возможно снизить в долгосрочной перспективе, если повысить минимальный объем продаж бензина через биржу с 15% до 50%, тем самым увеличив его доступность для оптовых покупателей, такую идею озвучил РИА Новости эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Биржевые цены на бензин и дизтопливо росли заметными темпами в начале весны в преддверии традиционного сезонного повышенного спроса. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании. Норматив продаж бензина через биржу составляет 15% от ежемесячного объема выпуска топлива, напомнил Родионов. "Но его нужно повышать до 50%. Чем более доступным будет топливо на бирже, тем ниже цены на бирже, и это все будет транслироваться в розницу. Поэтому единственное долгосрочное решение, которое может быть, это повышение нормативов прямо до 50%", - считает аналитик. Для стабилизации цен на топливо и приоритетного снабжения внутреннего рынка российские власти ввели со 2 апреля по 31 июля запрет на экспорт бензина для его производителей. А для непроизодвителей запрет был введен ранее, в начале года, но действует также до 31 июля. В результате биржевые цены на бензин на фоне введенного запрета остыли и перешли к снижению. Так, средняя стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за прошедшую неделю снизилась на 3,4%, а на марку Аи-95 - на 2,2%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия