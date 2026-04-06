Эксперт оценил возможность переброски стока северных рек в Каспий - 06.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил возможность переброски стока северных рек в Каспий
Эксперт оценил возможность переброски стока северных рек в Каспий - 06.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил возможность переброски стока северных рек в Каспий
Переброска стока северных рек в Каспий бессмысленна, так как его уровень колеблется, а строить системы для периодической работы нецелесообразно, сообщил в... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T05:35+0300
2026-04-06T05:52+0300
экономика
общество
россия
каспий
каспийское море
рф
владимир путин
касым-жомарт токаев
ран
05:35 06.04.2026 (обновлено: 05:52 06.04.2026)
 
Эксперт оценил возможность переброски стока северных рек в Каспий

Аналитик Болгов: переброска стока северных рек в Каспий бессмысленна

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Переброска стока северных рек в Каспий бессмысленна, так как его уровень колеблется, а строить системы для периодической работы нецелесообразно, сообщил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.
"В 70-е годы прошлого столетия обсуждался проект переброски стока северных рек, то одной из задач была помощь в стабилизации тогдашнего уровня Каспийского моря. Но с 1979 по 1995 год он начал резко подниматься, и нужда в этих проектах отпала", - сказал Болгов.
Нецелесообразно создавать огромные системы, которые 10 лет будут работать, а 20 стоять без воды, заключил он.
Начиная с середины 1990 годов уровень Каспия неуклонно шёл вниз и к 2025 году обновил рекорд, оказавшись ниже минус 29 метров. В декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин распорядился подготовить программу мер против обмеления и назвал происходящее "большой проблемой". Затем, в 2025 году, главы Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях предостерегли от экологической катастрофы, которая может затронуть весь регион.
 
