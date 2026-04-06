Россия увеличила экспорт пшеничной муки в Китай в 2026 году в 2,4 раза

2026-04-06T12:19+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Китай стал ключевым направлением российских поставщиков пшеничной муки в наступившем году, так, экспорт в эту страну по итогам квартала вырос в 2,4 раза, до 45 тысяч тонн, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "За первые три месяца 2026 года российские экспортеры увеличили поставки муки пшеничной в Китай в 2,4 раза. В текущем календарном году Китай стал ключевым направлением для российских поставщиков пшеничной муки. Так, с января по конец марта текущего года объем отгрузок в Поднебесную достиг порядка 45 тысяч тонн против 18 тысяч тонн за аналогичный период 2025 года", - говорится в сообщении. По словам аналитиков центра, при спаде прибыльности поставок за рубеж, равно как и существенного роста конкуренции на других рынках сбыта, доля Китая в структуре российского экспорта пшеничной муки заметно возросла. Если в 2024 году на эту страну приходилось не более 10% от всех российских поставок муки, то в 2025 году эта доля составила уже 14%, а за первые три месяца текущего года на Китай пришлось свыше 38% от всех отгрузок. В итоге для самого Китая Россия остается ключевым поставщиком пшеничной муки. Так, по данным китайской таможни, за первые два месяца года российские экспортеры обеспечили почти 53% потребностей Китая в импорте этой продукции. "В текущем году Китай ожидаемо останется одним из основных рынков сбыта для российских экспортеров муки", - подытожили в сообщении.

сельское хозяйство, россия, китай, агроэкспорт