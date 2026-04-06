Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС России в преддверии Пасхи проверит цены на яйца и молоко в рознице - 06.04.2026, ПРАЙМ
ФАС России в преддверии Пасхи проверит цены на яйца и молоко в рознице
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи проанализирует ценообразование на куриные яйца и питьевое молоко в рознице, сообщило ведомство. "ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца и питьевое молоко в рознице. Напомним, ранее служба предостерегла торговые организации от необоснованного повышения цен на куриные яйца, в том числе в период повышенного спроса перед Пасхой", - говорится в сообщении. Там отметили, что ведомство направило в крупнейшие федеральные торговые сети запросы ценообразования на куриные яйца и молоко, чтобы изучить обоснованность установления цен на эти товары. "Организациям необходимо представить в ФАС России информацию о еженедельной и ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, а также об объемах их закупки и реализации за период с января по апрель 2026 года", - уточняется в сообщении. В службе указали, что анализу подлежит ценообразование на все закупаемые и реализуемые торговыми сетями товарные позиции вне зависимости от их ценового сегмента. В случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства ведомство будет пресекать их, принимая соответствующие меры реагирования.
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи проанализирует ценообразование на куриные яйца и питьевое молоко в рознице, сообщило ведомство.
"ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца и питьевое молоко в рознице. Напомним, ранее служба предостерегла торговые организации от необоснованного повышения цен на куриные яйца, в том числе в период повышенного спроса перед Пасхой", - говорится в сообщении.
Там отметили, что ведомство направило в крупнейшие федеральные торговые сети запросы ценообразования на куриные яйца и молоко, чтобы изучить обоснованность установления цен на эти товары.
"Организациям необходимо представить в ФАС России информацию о еженедельной и ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, а также об объемах их закупки и реализации за период с января по апрель 2026 года", - уточняется в сообщении.
В службе указали, что анализу подлежит ценообразование на все закупаемые и реализуемые торговыми сетями товарные позиции вне зависимости от их ценового сегмента.
В случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства ведомство будет пресекать их, принимая соответствующие меры реагирования.
