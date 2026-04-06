Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФГК рассказали о перспективах железнодорожных скоростных платформ - 06.04.2026, ПРАЙМ
В ФГК рассказали о перспективах железнодорожных скоростных платформ
В ФГК рассказали о перспективах железнодорожных скоростных платформ - 06.04.2026, ПРАЙМ
В ФГК рассказали о перспективах железнодорожных скоростных платформ
Грузоперевозки на инновационных железнодорожных платформах со скоростью 140 км/ч уже могут конкурировать с авиаперевозками грузов, поэтому такие вагоны точно... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T13:38+0300
2026-04-06T14:31+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - ПРАЙМ. Грузоперевозки на инновационных железнодорожных платформах со скоростью 140 км/ч уже могут конкурировать с авиаперевозками грузов, поэтому такие вагоны точно будут востребованы, рассказал глава "Федеральной грузовой компании" (ФГК, входит в РЖД) Дмитрий Мурев на полях первого Международного транспортно-логистического форума. Сейчас в парке ФГК насчитывается 46 скоростных 80-футовых платформ для контейнерных грузоперевозок. Такие вагоны могут развивать скорость до 140 км/ч. "Те скорости, которые достигаются при транспортировке грузов, они уже позволяют конкурировать в том числе и с авиаперевозками", - ответил Мурев на вопрос РИА Новости об оценке эксплуатации скоростных платформ. Он пояснил, что речь идет не только о конкуренции в скорости, которую развивает такая платформа, но и в совокупном времени нахождения груза в пути. "Начиная от выхода за пределы предприятия и до приема грузополучателем, адресные точечные решения, которые мы предлагаем, точно будут востребованы рынком. В том числе они могут дополнить почтовые багажные сервисы, которые есть на сети РЖД и других стран СНГ с колеей 1520 мм. Поэтому точно эти вагоны найдут свою нишу", - полагает глава ФГК. Мурев назвал страны, которые готовы отрабатывать вместе с РЖД технологию ускоренных перевозок грузов. "Мы планируем с нашими узбекскими коллегами отработать технологию перевозки скоропортящихся грузов из Узбекистана в Россию в этих вагонах. И видим перспективу и интерес казахских и белорусских железных дорог и партнеров в использовании данного типа подвижного состава на основных транзитных маршрутах. Уверен, что интерес к этому типу подвижного состава будет только возрастать", - заключил глава ФГК. Первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) проходил с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://1prime.ru/20260319/vsm-868447699.html
https://1prime.ru/20260316/vsm-868343308.html
узбекистан
санкт-петербург
бизнес, узбекистан, санкт-петербург, ржд, снг
Бизнес, УЗБЕКИСТАН, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЖД, СНГ
13:38 06.04.2026 (обновлено: 14:31 06.04.2026)
 
В ФГК рассказали о перспективах железнодорожных скоростных платформ

Глава ФГК Мурев: скоростные ж/д платформы уже могут конкурировать с авиаперевозками

© Фото : "Федеральная грузовая компания"Скоростная платформа
Скоростная платформа - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Скоростная платформа
© Фото : "Федеральная грузовая компания"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - ПРАЙМ. Грузоперевозки на инновационных железнодорожных платформах со скоростью 140 км/ч уже могут конкурировать с авиаперевозками грузов, поэтому такие вагоны точно будут востребованы, рассказал глава "Федеральной грузовой компании" (ФГК, входит в РЖД) Дмитрий Мурев на полях первого Международного транспортно-логистического форума.
Сейчас в парке ФГК насчитывается 46 скоростных 80-футовых платформ для контейнерных грузоперевозок. Такие вагоны могут развивать скорость до 140 км/ч.
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
Первая в России ВСМ будет иметь 16 станций
19 марта, 12:43
"Те скорости, которые достигаются при транспортировке грузов, они уже позволяют конкурировать в том числе и с авиаперевозками", - ответил Мурев на вопрос РИА Новости об оценке эксплуатации скоростных платформ.
Он пояснил, что речь идет не только о конкуренции в скорости, которую развивает такая платформа, но и в совокупном времени нахождения груза в пути.
"Начиная от выхода за пределы предприятия и до приема грузополучателем, адресные точечные решения, которые мы предлагаем, точно будут востребованы рынком. В том числе они могут дополнить почтовые багажные сервисы, которые есть на сети РЖД и других стран СНГ с колеей 1520 мм. Поэтому точно эти вагоны найдут свою нишу", - полагает глава ФГК.
Мурев назвал страны, которые готовы отрабатывать вместе с РЖД технологию ускоренных перевозок грузов. "Мы планируем с нашими узбекскими коллегами отработать технологию перевозки скоропортящихся грузов из Узбекистана в Россию в этих вагонах. И видим перспективу и интерес казахских и белорусских железных дорог и партнеров в использовании данного типа подвижного состава на основных транзитных маршрутах. Уверен, что интерес к этому типу подвижного состава будет только возрастать", - заключил глава ФГК.
Первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) проходил с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Скоростной поезд Сапсан - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2026
РЖД тестируют бортовую систему безопасности для поезда ВСМ
16 марта, 10:27
 
БизнесУЗБЕКИСТАНСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРЖДСНГ
 
 
