https://1prime.ru/20260406/fgk-868950083.html

В ФГК рассказали о перспективах железнодорожных скоростных платформ - 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T13:38+0300

бизнес

узбекистан

санкт-петербург

ржд

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/06/868951725_67:0:1134:600_1920x0_80_0_0_29d1f5f179be538f64c198986639ca63.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - ПРАЙМ. Грузоперевозки на инновационных железнодорожных платформах со скоростью 140 км/ч уже могут конкурировать с авиаперевозками грузов, поэтому такие вагоны точно будут востребованы, рассказал глава "Федеральной грузовой компании" (ФГК, входит в РЖД) Дмитрий Мурев на полях первого Международного транспортно-логистического форума. Сейчас в парке ФГК насчитывается 46 скоростных 80-футовых платформ для контейнерных грузоперевозок. Такие вагоны могут развивать скорость до 140 км/ч. "Те скорости, которые достигаются при транспортировке грузов, они уже позволяют конкурировать в том числе и с авиаперевозками", - ответил Мурев на вопрос РИА Новости об оценке эксплуатации скоростных платформ. Он пояснил, что речь идет не только о конкуренции в скорости, которую развивает такая платформа, но и в совокупном времени нахождения груза в пути. "Начиная от выхода за пределы предприятия и до приема грузополучателем, адресные точечные решения, которые мы предлагаем, точно будут востребованы рынком. В том числе они могут дополнить почтовые багажные сервисы, которые есть на сети РЖД и других стран СНГ с колеей 1520 мм. Поэтому точно эти вагоны найдут свою нишу", - полагает глава ФГК. Мурев назвал страны, которые готовы отрабатывать вместе с РЖД технологию ускоренных перевозок грузов. "Мы планируем с нашими узбекскими коллегами отработать технологию перевозки скоропортящихся грузов из Узбекистана в Россию в этих вагонах. И видим перспективу и интерес казахских и белорусских железных дорог и партнеров в использовании данного типа подвижного состава на основных транзитных маршрутах. Уверен, что интерес к этому типу подвижного состава будет только возрастать", - заключил глава ФГК. Первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) проходил с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

