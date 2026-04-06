WSJ: три фонда поддержали поглощение Warner Bros. Discovery

Три фонда из Саудовской Аравии, Катара и Абу-Даби поддержали поглощение Warner Bros. Discovery компанией Paramount и готовы выделить на эти цели 24 миллиарда...

2026-04-06T03:28+0300

ВАШИНГТОН, 6 апр – ПРАЙМ. Три фонда из Саудовской Аравии, Катара и Абу-Даби поддержали поглощение Warner Bros. Discovery компанией Paramount и готовы выделить на эти цели 24 миллиарда долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) согласился предоставить примерно 10 миллиардов долларов… К PIF присоединились с отдельными финансовыми обязательствами Катарское инвестиционное управление и компания L'imad Holding Co. из Абу-Даби", – передает издание. Как сообщает журнал, инвесторы из стран Персидского залива не будут иметь права голоса в компании. Поэтому их участие, вероятно, не станет предметом обязательной проверки со стороны Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Также, по всей видимости, оно не привлечёт внимания Федеральной комиссии по связи (FCC), поскольку доля каждого фонда будет меньше 25%. В феврале медиакомпания Warner Bros. Discovery (WBD) достигла соглашения о продаже своих активов компании Paramount Skydance за 110 миллиардов долларов. Совет директоров WBD признал эту сделку более выгодной, чем предложение от Netflix.

