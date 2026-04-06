СМИ: почти каждая пятая АЗС во Франции столкнулась с дефицитом топлива

2026-04-06T23:17+0300

ПАРИЖ, 6 апр – ПРАЙМ. Число французских заправок, где наблюдается нехватка хотя бы одного вида топлива, растет на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, теперь почти каждая пятая АЗС затронута такой проблемой, сообщил в понедельник телеканал BFMTV. Ранее радиостанция RMC отмечала, что более тысячи заправок во Франции (около 12%) столкнулись с дефицитом 95-го бензина или дизеля. "В пятницу правительство сообщало, что 12% заправок в стране столкнулись с нехваткой хотя бы одного вида топлива. По состоянию на сегодняшнее утро, этот показатель составляет 18%", - говорится в сообщении. Газета Figaro писала 30 марта, что цена на дизельное топливо во Франции достигла максимального значения с 1985 года и приближается к 2,2 евро за литр. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что цена за литр наиболее часто используемого в стране бензина Е10 (аналог АИ-95 с этанолом) достигла двух евро. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

