Ростехнадзор получит права по утверждению правил геологических наблюдений
Ростехнадзор получит права по утверждению правил геологических наблюдений - 06.04.2026, ПРАЙМ
Ростехнадзор получит права по утверждению правил геологических наблюдений
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила наделение Ростехнадзора полномочиями по утверждению правил проведения геологических наблюдений при... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T15:05+0300
2026-04-06T15:05+0300
2026-04-06T15:05+0300
ростехнадзор
ассоциация юристов россии
россия
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила наделение Ростехнадзора полномочиями по утверждению правил проведения геологических наблюдений при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, сообщили РИА Новости в комиссии. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил агентству, что законопроект наделяет Ростехнадзор полномочием по утверждению правил проведения геологических наблюдений при разработке месторождений твердых полезных ископаемых. "Одобрено", - сообщили в комиссии. По словам Груздева, изменения направлены на повышение безопасности при разработке месторождений. В настоящее время отсутствуют обязательные правила проведения геологических наблюдений непосредственно в процессе эксплуатации месторождений. "Наделение Ростехнадзора полномочием по утверждению таких правил обеспечит своевременное выявление и предотвращение аварийных ситуаций, снижение рисков для жизни и здоровья людей", – резюмировал Груздев.
ростехнадзор, ассоциация юристов россии, россия
Ростехнадзор, Ассоциация юристов России, РОССИЯ
Ростехнадзор получит права по утверждению правил геологических наблюдений
Правокомиссия одобрила наделение Ростехнадзора полномочиями по геологическим наблюдениям
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила наделение Ростехнадзора полномочиями по утверждению правил проведения геологических наблюдений при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, сообщили РИА Новости в комиссии.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил агентству, что законопроект наделяет Ростехнадзор полномочием по утверждению правил проведения геологических наблюдений при разработке месторождений твердых полезных ископаемых.
"Одобрено", - сообщили в комиссии.
По словам Груздева, изменения направлены на повышение безопасности при разработке месторождений. В настоящее время отсутствуют обязательные правила проведения геологических наблюдений непосредственно в процессе эксплуатации месторождений.
"Наделение Ростехнадзора полномочием по утверждению таких правил обеспечит своевременное выявление и предотвращение аварийных ситуаций, снижение рисков для жизни и здоровья людей", – резюмировал Груздев.
