Ростехнадзор получит права по утверждению правил геологических наблюдений - 06.04.2026, ПРАЙМ
Ростехнадзор получит права по утверждению правил геологических наблюдений
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила наделение Ростехнадзора полномочиями по утверждению правил проведения геологических наблюдений при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, сообщили РИА Новости в комиссии. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил агентству, что законопроект наделяет Ростехнадзор полномочием по утверждению правил проведения геологических наблюдений при разработке месторождений твердых полезных ископаемых. "Одобрено", - сообщили в комиссии. По словам Груздева, изменения направлены на повышение безопасности при разработке месторождений. В настоящее время отсутствуют обязательные правила проведения геологических наблюдений непосредственно в процессе эксплуатации месторождений. "Наделение Ростехнадзора полномочием по утверждению таких правил обеспечит своевременное выявление и предотвращение аварийных ситуаций, снижение рисков для жизни и здоровья людей", – резюмировал Груздев.
https://1prime.ru/20260405/geologi-868919305.html
https://1prime.ru/20260319/geologi-868435443.html
Ростехнадзор получит права по утверждению правил геологических наблюдений

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила наделение Ростехнадзора полномочиями по утверждению правил проведения геологических наблюдений при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, сообщили РИА Новости в комиссии.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил агентству, что законопроект наделяет Ростехнадзор полномочием по утверждению правил проведения геологических наблюдений при разработке месторождений твердых полезных ископаемых.
Геологи - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
Путин поздравил геологов с профессиональным праздником
Вчера, 09:20
"Одобрено", - сообщили в комиссии.
По словам Груздева, изменения направлены на повышение безопасности при разработке месторождений. В настоящее время отсутствуют обязательные правила проведения геологических наблюдений непосредственно в процессе эксплуатации месторождений.
"Наделение Ростехнадзора полномочием по утверждению таких правил обеспечит своевременное выявление и предотвращение аварийных ситуаций, снижение рисков для жизни и здоровья людей", – резюмировал Груздев.
Искусственный интеллект - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Российские геологи оценили перспективы внедрение ИИ в геологоразведку
19 марта, 05:17
 
