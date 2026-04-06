Ростехнадзор получит права по утверждению правил геологических наблюдений

Ростехнадзор получит права по утверждению правил геологических наблюдений - 06.04.2026, ПРАЙМ

Ростехнадзор получит права по утверждению правил геологических наблюдений

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила наделение Ростехнадзора полномочиями по утверждению правил проведения геологических наблюдений при... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T15:05+0300

2026-04-06T15:05+0300

2026-04-06T15:05+0300

ростехнадзор

ассоциация юристов россии

россия

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила наделение Ростехнадзора полномочиями по утверждению правил проведения геологических наблюдений при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, сообщили РИА Новости в комиссии. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил агентству, что законопроект наделяет Ростехнадзор полномочием по утверждению правил проведения геологических наблюдений при разработке месторождений твердых полезных ископаемых. "Одобрено", - сообщили в комиссии. По словам Груздева, изменения направлены на повышение безопасности при разработке месторождений. В настоящее время отсутствуют обязательные правила проведения геологических наблюдений непосредственно в процессе эксплуатации месторождений. "Наделение Ростехнадзора полномочием по утверждению таких правил обеспечит своевременное выявление и предотвращение аварийных ситуаций, снижение рисков для жизни и здоровья людей", – резюмировал Груздев.

https://1prime.ru/20260405/geologi-868919305.html

https://1prime.ru/20260319/geologi-868435443.html

ростехнадзор, ассоциация юристов россии, россия