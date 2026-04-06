Птичий грипп привел к уничтожению 1,6 миллиона кур-несушек в Германии - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260406/germaniya-868961622.html
Птичий грипп привел к уничтожению 1,6 миллиона кур-несушек в Германии
2026-04-06T20:52+0300
бизнес
общество
германия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/06/868961469_0:109:2824:1698_1920x0_80_0_0_37bbd160643b844ec781be16603040ad.jpg
БЕРЛИН, 6 апр - ПРАЙМ. Птичий грипп привел к уничтожению с октября 2025 года свыше 1,6 миллиона кур-несушек в федеральной земле Нижняя Саксония на северо-западе Германии, что стало рекордным показателем для этого региона с момента ведения детальной статистики по заболеванию в 2008 году, следует из данных германского научно-исследовательского ветеринарного института Фридриха Лёффлера (FLI). Эксперты FLI зафиксировали с осени прошлого года более 100 вспышек вирусной инфекции H5N1 в Нижней Саксонии, которая считается ключевым центром немецкого птицеводства. По данным министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей земли Нижняя Саксония и региональных ветеринарных служб, на начало апреля 2026 года ситуация начала стабилизироваться. Это позволило властям ряда округов, включая Ганновер, снять режим обязательного закрытого содержания птицы. Из-за массового уничтожения кур-несушек в ключевых аграрных регионах Германии, включая Нижнюю Саксонию, в немецких супермаркетах стали наблюдаться локальные пробелы в ассортименте яиц, а цены на продукцию, по данным статистического портала Statista, показали резкий рост в начале 2026 года. Ранее СМИ сообщали об остром дефиците куриных яиц во многих федеральных землях Германии, включая столичный регион, в преддверии католической Пасхи (5 апреля). Среди причин назывались вспышки инфекционных заболеваний птиц, а также сокращение импорта из стран ЕС и сезонный пик потребления. По данным федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии (BMEL), уровень самообеспеченности ФРГ яйцами в марте 2026 года упал ниже критической отметки в 72%.
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/06/868961469_208:0:2616:1806_1920x0_80_0_0_9b095176ddf4718efdbe48dcdff5091a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , германия, ес
Бизнес, Общество , ГЕРМАНИЯ, ЕС
© РИА Новости . Егор Еремов | Перейти в медиабанкКуры-несушки
Куры-несушки - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Куры-несушки. Архивное фото
© РИА Новости . Егор Еремов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала