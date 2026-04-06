Птичий грипп привел к уничтожению 1,6 миллиона кур-несушек в Германии
2026-04-06T20:52+0300
БЕРЛИН, 6 апр - ПРАЙМ. Птичий грипп привел к уничтожению с октября 2025 года свыше 1,6 миллиона кур-несушек в федеральной земле Нижняя Саксония на северо-западе Германии, что стало рекордным показателем для этого региона с момента ведения детальной статистики по заболеванию в 2008 году, следует из данных германского научно-исследовательского ветеринарного института Фридриха Лёффлера (FLI). Эксперты FLI зафиксировали с осени прошлого года более 100 вспышек вирусной инфекции H5N1 в Нижней Саксонии, которая считается ключевым центром немецкого птицеводства. По данным министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей земли Нижняя Саксония и региональных ветеринарных служб, на начало апреля 2026 года ситуация начала стабилизироваться. Это позволило властям ряда округов, включая Ганновер, снять режим обязательного закрытого содержания птицы. Из-за массового уничтожения кур-несушек в ключевых аграрных регионах Германии, включая Нижнюю Саксонию, в немецких супермаркетах стали наблюдаться локальные пробелы в ассортименте яиц, а цены на продукцию, по данным статистического портала Statista, показали резкий рост в начале 2026 года. Ранее СМИ сообщали об остром дефиците куриных яиц во многих федеральных землях Германии, включая столичный регион, в преддверии католической Пасхи (5 апреля). Среди причин назывались вспышки инфекционных заболеваний птиц, а также сокращение импорта из стран ЕС и сезонный пик потребления. По данным федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии (BMEL), уровень самообеспеченности ФРГ яйцами в марте 2026 года упал ниже критической отметки в 72%.
