https://1prime.ru/20260406/gosduma-868950604.html
В ГД внесли законопроект о праве правительства определять вывод товаров
В ГД внесли законопроект о праве правительства определять вывод товаров - 06.04.2026, ПРАЙМ
В ГД внесли законопроект о праве правительства определять вывод товаров
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, наделяющий правительство РФ правом определять виды товаров и нормативы их вывода на биржу, следует... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T13:58+0300
2026-04-06T13:58+0300
2026-04-06T14:02+0300
россия
рф
анатолий аксаков
госдума
дума
https://cdnn.1prime.ru/img/77842/73/778427355_0:118:3102:1863_1920x0_80_0_0_a1b2f3ad17af085b73d86b6608cc69cd.jpg
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, наделяющий правительство РФ правом определять виды товаров и нормативы их вывода на биржу, следует из ее базы данных. Согласно пояснительной записке, документ направлен на обеспечение финансового суверенитета РФ, обеспечение национальной экономической безопасности страны и национальных приоритетов развития. "Вместе с коллегами внесли в Госдуму законопроект, который наделяет правительство правом определять виды товаров и нормативы их вывода на биржу. Расширение биржевых торгов обеспечит прозрачное ценообразование и недискриминационный доступ к важнейшим товарам для всех участников", - пояснил в своем Telegram-канале один из его авторов, председатель комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Правительство сможет обязать предприятия выводить на организованные торги до 25% от объема произведенного за месяц товара или от среднего объема реализации внутри страны, отметил он. Согласно законопроекту, нормативы могут быть установлены на основании предложений профильных ведомств в отношении 16 видов товаров, в частности, рыбы, сельскохозяйственных культур, цемента, серы, железной руды, угля, удобрений, химической и нефтехимической продукции, лесоматериалов, драгоценных металлов (серебра, платины, палладия и др.) и камней, продукции черной металлургии. "Для выводимых на биржу товаров будут создаваться национальные индексы цен, которые позволят не зависеть от иностранных бенчмарков. Норматив биржевых торгов будет устанавливаться исходя из условий обращений конкретной продукции на соответствующем товарном рынке", - пояснил глава думского комитета. Увеличение объема биржевых торгов обеспечит формирование справедливых и конкурентных цен на товары, что снизит необходимость использования административных мер для сдерживания необоснованного повышения цен, считает он. "Эти нормы не затронут малый бизнес", - подчеркнул Аксаков. "Онлайн-торги создадут равные условия доступа к продукции и снизят издержки на реализацию продукции. А регулирующие органы смогут оперативно реагировать на изменения ситуации на товарных рынках и выявлять нарушения", - полагает депутат. Одновременно той же группой внесен законопроект, вводящий административную ответственность "за нарушение требования ввода товаров на организованные торги посредством выставления заявок на продажу". Штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических - от 300 тысяч до 500 тысяч. Предполагается, что в случае принятия оба закона вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
https://1prime.ru/20260403/reyting-868881171.html
https://1prime.ru/20260403/bukmekery-868879014.html
https://1prime.ru/20260402/ekonomika-868855986.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77842/73/778427355_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_9c88b406989ef6ba6f75e6382f5ff0c6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, анатолий аксаков, госдума, дума
РОССИЯ, РФ, Анатолий Аксаков, Госдума, Дума
В ГД внесли законопроект о праве правительства определять вывод товаров
В Госдуму внесли проект о праве правительства определять нормы вывода товаров на биржу
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, наделяющий правительство РФ правом определять виды товаров и нормативы их вывода на биржу, следует из ее базы данных.
Согласно пояснительной записке, документ направлен на обеспечение финансового суверенитета РФ
, обеспечение национальной экономической безопасности страны и национальных приоритетов развития.
В Госдуму внесли проект о непубличных кредитных рейтингах
"Вместе с коллегами внесли в Госдуму
законопроект, который наделяет правительство правом определять виды товаров и нормативы их вывода на биржу. Расширение биржевых торгов обеспечит прозрачное ценообразование и недискриминационный доступ к важнейшим товарам для всех участников", - пояснил в своем Telegram-канале один из его авторов, председатель комитета Думы
по финансовому рынку Анатолий Аксаков
.
Правительство сможет обязать предприятия выводить на организованные торги до 25% от объема произведенного за месяц товара или от среднего объема реализации внутри страны, отметил он.
Согласно законопроекту, нормативы могут быть установлены на основании предложений профильных ведомств в отношении 16 видов товаров, в частности, рыбы, сельскохозяйственных культур, цемента, серы, железной руды, угля, удобрений, химической и нефтехимической продукции, лесоматериалов, драгоценных металлов (серебра, платины, палладия и др.) и камней, продукции черной металлургии.
"Для выводимых на биржу товаров будут создаваться национальные индексы цен, которые позволят не зависеть от иностранных бенчмарков. Норматив биржевых торгов будет устанавливаться исходя из условий обращений конкретной продукции на соответствующем товарном рынке", - пояснил глава думского комитета.
В Госдуму внесли проект об увеличении целевых отчислений букмекеров
Увеличение объема биржевых торгов обеспечит формирование справедливых и конкурентных цен на товары, что снизит необходимость использования административных мер для сдерживания необоснованного повышения цен, считает он.
"Эти нормы не затронут малый бизнес", - подчеркнул Аксаков.
"Онлайн-торги создадут равные условия доступа к продукции и снизят издержки на реализацию продукции. А регулирующие органы смогут оперативно реагировать на изменения ситуации на товарных рынках и выявлять нарушения", - полагает депутат.
Одновременно той же группой внесен законопроект, вводящий административную ответственность "за нарушение требования ввода товаров на организованные торги посредством выставления заявок на продажу". Штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических - от 300 тысяч до 500 тысяч. Предполагается, что в случае принятия оба закона вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
В Госдуме просят разработать меры поддержки многодетных таксистов