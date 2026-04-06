https://1prime.ru/20260406/gosduma-868962242.html
В Госдуму внесли проект о погрузке уловов рыбы без участия ФСБ
В Госдуму внесли проект о погрузке уловов рыбы без участия ФСБ - 06.04.2026, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о погрузке уловов рыбы без участия ФСБ
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий при рыболовстве на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T21:29+0300
2026-04-06T21:29+0300
2026-04-06T21:29+0300
россия
рф
фсб
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861308501_0:18:3581:2032_1920x0_80_0_0_52332c6963fa077fb48852cc7943cecf.jpg
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий при рыболовстве на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ осуществлять погрузку, выгрузку и перегрузку уловов водных биоресурсов и продукции из них без участия сотрудников ФСБ России, следует из ее базы данных. Сейчас погрузка, выгрузка и перегрузка уловов водных биоресурсов и произведенных из них рыбной продукции при осуществлении рыболовства на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ должна осуществляться в присутствии и под контролем должностного лица ФСБ России. Законопроект наделяет правительство РФ полномочием по утверждению перечня случаев, когда такая погрузка, выгрузка и перегрузка осуществляется без участия должностного лица ФСБ. Порядок осуществления погрузки, выгрузки и перегрузки для таких случаев также утвердит кабмин. Разработчики обращают внимание, что в результате последовательной работы всех ветвей власти к 2025 году была создана эффективная система управления рыбным хозяйством, обеспечивающая прозрачное и долгосрочное распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов, стимулирование строительства современных судов и рыбоперерабатывающих заводов. Существенно изменились и возможности для реализации эффективных контрольно-надзорных мероприятий: внедрены электронные промысловые журналы и системы прослеживаемости товаров, рыболовные суда оснащены системами позиционирования. А возможные риски вывоза неучтенной рыбной продукции за пределы исключительной экономической зоны "нивелируются обязанностью по прохождению судами рыбопромыслового флота контрольных пунктов (точек), в которых также предусмотрен контроль со стороны пограничных органов", указывается в пояснительной записке. Кроме того, рыбная продукция, выгружаемая на территории РФ, подвергается контролю со стороны ряда уполномоченных госорганов и подлежит учету в госинформсистемах для ввода ее в оборот. Поэтому требование о погрузке, выгрузке, перегрузке уловов и рыбной продукции в присутствии должностного лица ФСБ "в ряде случаев утратило свою актуальность и фактически приводит к необоснованному дублированию контрольных мероприятий", сказано в записке. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии доработки его редакции.
https://1prime.ru/20260404/gosduma-868896592.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861308501_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_eab215a93c6c3b50271edbb4805f9bc7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, фсб, госдума
В Госдуму внесли проект о погрузке уловов рыбы без участия ФСБ
В Госдуму внесли проект о погрузке и перегрузке уловов рыбы без участия ФСБ
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ.
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий при рыболовстве на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ осуществлять погрузку, выгрузку и перегрузку уловов водных биоресурсов и продукции из них без участия сотрудников ФСБ России, следует из ее базы
данных.
Сейчас погрузка, выгрузка и перегрузка уловов водных биоресурсов и произведенных из них рыбной продукции при осуществлении рыболовства на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ
должна осуществляться в присутствии и под контролем должностного лица ФСБ
России.
Законопроект наделяет правительство РФ полномочием по утверждению перечня случаев, когда такая погрузка, выгрузка и перегрузка осуществляется без участия должностного лица ФСБ. Порядок осуществления погрузки, выгрузки и перегрузки для таких случаев также утвердит кабмин.
Разработчики обращают внимание, что в результате последовательной работы всех ветвей власти к 2025 году была создана эффективная система управления рыбным хозяйством, обеспечивающая прозрачное и долгосрочное распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов, стимулирование строительства современных судов и рыбоперерабатывающих заводов.
Существенно изменились и возможности для реализации эффективных контрольно-надзорных мероприятий: внедрены электронные промысловые журналы и системы прослеживаемости товаров, рыболовные суда оснащены системами позиционирования. А возможные риски вывоза неучтенной рыбной продукции за пределы исключительной экономической зоны "нивелируются обязанностью по прохождению судами рыбопромыслового флота контрольных пунктов (точек), в которых также предусмотрен контроль со стороны пограничных органов", указывается в пояснительной записке.
Кроме того, рыбная продукция, выгружаемая на территории РФ, подвергается контролю со стороны ряда уполномоченных госорганов и подлежит учету в госинформсистемах для ввода ее в оборот. Поэтому требование о погрузке, выгрузке, перегрузке уловов и рыбной продукции в присутствии должностного лица ФСБ "в ряде случаев утратило свою актуальность и фактически приводит к необоснованному дублированию контрольных мероприятий", сказано в записке.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии доработки его редакции.
В Госдуме предложили ввести скидку на бензин для дачников старше 60 лет