В Госдуму внесли проект о погрузке уловов рыбы без участия ФСБ

2026-04-06T21:29+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий при рыболовстве на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ осуществлять погрузку, выгрузку и перегрузку уловов водных биоресурсов и продукции из них без участия сотрудников ФСБ России, следует из ее базы данных. Сейчас погрузка, выгрузка и перегрузка уловов водных биоресурсов и произведенных из них рыбной продукции при осуществлении рыболовства на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ должна осуществляться в присутствии и под контролем должностного лица ФСБ России. Законопроект наделяет правительство РФ полномочием по утверждению перечня случаев, когда такая погрузка, выгрузка и перегрузка осуществляется без участия должностного лица ФСБ. Порядок осуществления погрузки, выгрузки и перегрузки для таких случаев также утвердит кабмин. Разработчики обращают внимание, что в результате последовательной работы всех ветвей власти к 2025 году была создана эффективная система управления рыбным хозяйством, обеспечивающая прозрачное и долгосрочное распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов, стимулирование строительства современных судов и рыбоперерабатывающих заводов. Существенно изменились и возможности для реализации эффективных контрольно-надзорных мероприятий: внедрены электронные промысловые журналы и системы прослеживаемости товаров, рыболовные суда оснащены системами позиционирования. А возможные риски вывоза неучтенной рыбной продукции за пределы исключительной экономической зоны "нивелируются обязанностью по прохождению судами рыбопромыслового флота контрольных пунктов (точек), в которых также предусмотрен контроль со стороны пограничных органов", указывается в пояснительной записке. Кроме того, рыбная продукция, выгружаемая на территории РФ, подвергается контролю со стороны ряда уполномоченных госорганов и подлежит учету в госинформсистемах для ввода ее в оборот. Поэтому требование о погрузке, выгрузке, перегрузке уловов и рыбной продукции в присутствии должностного лица ФСБ "в ряде случаев утратило свою актуальность и фактически приводит к необоснованному дублированию контрольных мероприятий", сказано в записке. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии доработки его редакции.

