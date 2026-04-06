В Госдуму внесли проект о погрузке уловов рыбы без участия ФСБ - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260406/gosduma-868962242.html
В Госдуму внесли проект о погрузке уловов рыбы без участия ФСБ
В Госдуму внесли проект о погрузке уловов рыбы без участия ФСБ - 06.04.2026, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о погрузке уловов рыбы без участия ФСБ
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий при рыболовстве на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T21:29+0300
2026-04-06T21:29+0300
россия
рф
фсб
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861308501_0:18:3581:2032_1920x0_80_0_0_52332c6963fa077fb48852cc7943cecf.jpg
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий при рыболовстве на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ осуществлять погрузку, выгрузку и перегрузку уловов водных биоресурсов и продукции из них без участия сотрудников ФСБ России, следует из ее базы данных. Сейчас погрузка, выгрузка и перегрузка уловов водных биоресурсов и произведенных из них рыбной продукции при осуществлении рыболовства на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ должна осуществляться в присутствии и под контролем должностного лица ФСБ России. Законопроект наделяет правительство РФ полномочием по утверждению перечня случаев, когда такая погрузка, выгрузка и перегрузка осуществляется без участия должностного лица ФСБ. Порядок осуществления погрузки, выгрузки и перегрузки для таких случаев также утвердит кабмин. Разработчики обращают внимание, что в результате последовательной работы всех ветвей власти к 2025 году была создана эффективная система управления рыбным хозяйством, обеспечивающая прозрачное и долгосрочное распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов, стимулирование строительства современных судов и рыбоперерабатывающих заводов. Существенно изменились и возможности для реализации эффективных контрольно-надзорных мероприятий: внедрены электронные промысловые журналы и системы прослеживаемости товаров, рыболовные суда оснащены системами позиционирования. А возможные риски вывоза неучтенной рыбной продукции за пределы исключительной экономической зоны "нивелируются обязанностью по прохождению судами рыбопромыслового флота контрольных пунктов (точек), в которых также предусмотрен контроль со стороны пограничных органов", указывается в пояснительной записке. Кроме того, рыбная продукция, выгружаемая на территории РФ, подвергается контролю со стороны ряда уполномоченных госорганов и подлежит учету в госинформсистемах для ввода ее в оборот. Поэтому требование о погрузке, выгрузке, перегрузке уловов и рыбной продукции в присутствии должностного лица ФСБ "в ряде случаев утратило свою актуальность и фактически приводит к необоснованному дублированию контрольных мероприятий", сказано в записке. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии доработки его редакции.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861308501_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_eab215a93c6c3b50271edbb4805f9bc7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, фсб, госдума
РОССИЯ, РФ, ФСБ, Госдума
21:29 06.04.2026
 
В Госдуму внесли проект о погрузке уловов рыбы без участия ФСБ

В Госдуму внесли проект о погрузке и перегрузке уловов рыбы без участия ФСБ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Здание Государственной думы России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий при рыболовстве на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ осуществлять погрузку, выгрузку и перегрузку уловов водных биоресурсов и продукции из них без участия сотрудников ФСБ России, следует из ее базы данных.
Сейчас погрузка, выгрузка и перегрузка уловов водных биоресурсов и произведенных из них рыбной продукции при осуществлении рыболовства на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ должна осуществляться в присутствии и под контролем должностного лица ФСБ России.
Законопроект наделяет правительство РФ полномочием по утверждению перечня случаев, когда такая погрузка, выгрузка и перегрузка осуществляется без участия должностного лица ФСБ. Порядок осуществления погрузки, выгрузки и перегрузки для таких случаев также утвердит кабмин.
Разработчики обращают внимание, что в результате последовательной работы всех ветвей власти к 2025 году была создана эффективная система управления рыбным хозяйством, обеспечивающая прозрачное и долгосрочное распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов, стимулирование строительства современных судов и рыбоперерабатывающих заводов.
Существенно изменились и возможности для реализации эффективных контрольно-надзорных мероприятий: внедрены электронные промысловые журналы и системы прослеживаемости товаров, рыболовные суда оснащены системами позиционирования. А возможные риски вывоза неучтенной рыбной продукции за пределы исключительной экономической зоны "нивелируются обязанностью по прохождению судами рыбопромыслового флота контрольных пунктов (точек), в которых также предусмотрен контроль со стороны пограничных органов", указывается в пояснительной записке.
Кроме того, рыбная продукция, выгружаемая на территории РФ, подвергается контролю со стороны ряда уполномоченных госорганов и подлежит учету в госинформсистемах для ввода ее в оборот. Поэтому требование о погрузке, выгрузке, перегрузке уловов и рыбной продукции в присутствии должностного лица ФСБ "в ряде случаев утратило свою актуальность и фактически приводит к необоснованному дублированию контрольных мероприятий", сказано в записке.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии доработки его редакции.
4 апреля, 05:03
 
РОССИЯРФФСБГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала