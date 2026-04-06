https://1prime.ru/20260406/indeks-868942190.html
Индекс деловой активности в сфере услуг США снизился до 55 процентов
Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте снизился до 55% с уровня февраля в 56,1%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T08:04+0300
экономика
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/82/841338285_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_c001fbfd675f1eef44dd875008ddcb9f.jpg
https://1prime.ru/20260403/usa-868885680.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/82/841338285_108:0:1811:1277_1920x0_80_0_0_ce423ee580e347f8842184eec25cf8a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Trading Economics: индекс деловой активности в сфере услуг США в марте снизилась до 55%
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте снизился до 55% с уровня февраля в 56,1%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы американским Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в понедельник, 6 апреля, в 17.00 мск.
Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
В Белом доме оценили ситуацию с ценами на бензин в США