https://1prime.ru/20260406/indeks-868942190.html

Индекс деловой активности в сфере услуг США снизился до 55 процентов

Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте снизился до 55% с уровня февраля в 56,1%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T08:04+0300

экономика

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/82/841338285_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_c001fbfd675f1eef44dd875008ddcb9f.jpg

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте снизился до 55% с уровня февраля в 56,1%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы американским Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в понедельник, 6 апреля, в 17.00 мск. Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

