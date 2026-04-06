"Их очень быстро уничтожат". Действия Ирана вызвали панику на Западе - 06.04.2026, ПРАЙМ
"Их очень быстро уничтожат". Действия Ирана вызвали панику на Западе
"Их очень быстро уничтожат". Действия Ирана вызвали панику на Западе - 06.04.2026, ПРАЙМ
"Их очень быстро уничтожат". Действия Ирана вызвали панику на Западе
Завоевание иранских островов или захват его материковой части не принесет Соединенным Штатам никакой практической выгоды, такое мнение в эфире YouTube-канала... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T01:10+0300
2026-04-06T01:11+0300
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Завоевание иранских островов или захват его материковой части не принесет Соединенным Штатам никакой практической выгоды, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник НАТО, полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо."Если цель захвата иранских островов — обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив &lt;…&gt;, то, вероятно, части США могут удерживать их какое-то время. &lt;…&gt; Но из-за превосходства Ирана в ракетных силах и прочем остается неясным, сможет ли американский контингент удерживать их долго. Американцев, вероятно, очень быстро уничтожат ракетами. &lt;…&gt; Иран не намерен позволять такому контингенту долго оставаться на этих островах", — заявил аналитик.По его мнению, любая попытка США оккупировать иранскую территорию обречена на провал."Когда же речь заходит о вторжении в Иран — это совершенно другая история. &lt;…&gt; Оккупация — это не просто вопрос соотношения сил, а вопрос того, как вы сможете удерживать свое присутствие в стране, особенно в Иране, который огромен. Когда у вас есть армия, требующая сложной логистики, как вы можете себе это позволить? Особенно если у иранцев существует превосходство в ракетах, дронах и прочем. Так что я не совсем понимаю, чего именно американцы могли бы добиться", — пояснил Бо. С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.
иран
сша
запад
ПРАЙМ
иран, сша, запад, нато
ИРАН, США, ЗАПАД, НАТО
01:10 06.04.2026 (обновлено: 01:11 06.04.2026)
 
"Их очень быстро уничтожат". Действия Ирана вызвали панику на Западе

Аналитик Бо: любые наземные действия США в Иране обречены на провал

© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
© AP Photo / U.S. Navy
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Завоевание иранских островов или захват его материковой части не принесет Соединенным Штатам никакой практической выгоды, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник НАТО, полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
"Если цель захвата иранских островов — обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив <…>, то, вероятно, части США могут удерживать их какое-то время. <…> Но из-за превосходства Ирана в ракетных силах и прочем остается неясным, сможет ли американский контингент удерживать их долго. Американцев, вероятно, очень быстро уничтожат ракетами. <…> Иран не намерен позволять такому контингенту долго оставаться на этих островах", — заявил аналитик.
По его мнению, любая попытка США оккупировать иранскую территорию обречена на провал.
"Когда же речь заходит о вторжении в Иран — это совершенно другая история. <…> Оккупация — это не просто вопрос соотношения сил, а вопрос того, как вы сможете удерживать свое присутствие в стране, особенно в Иране, который огромен. Когда у вас есть армия, требующая сложной логистики, как вы можете себе это позволить? Особенно если у иранцев существует превосходство в ракетах, дронах и прочем. Так что я не совсем понимаю, чего именно американцы могли бы добиться", — пояснил Бо.
С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.
ИРАНСШАЗАПАДНАТО
 
 
