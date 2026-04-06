https://1prime.ru/20260406/iran-868938120.html

"Это победа". Неожиданный шаг США в Иране поразил Запад

"Это победа". Неожиданный шаг США в Иране поразил Запад - 06.04.2026, ПРАЙМ

"Это победа". Неожиданный шаг США в Иране поразил Запад

Президент США Дональд Трамп, отказавшись от деблокирования Ормузского пролива, фактически призвал международное сообщество к заключению соглашения с Ираном,...

2026-04-06T03:15+0300

2026-04-06T03:15+0300

2026-04-06T03:15+0300

иран

ормузский пролив

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932553_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_c47bc0cac2c0e86dc07a6780ac9d7ef2.jpg

МОСКВА, 6 апреля — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, отказавшись от деблокирования Ормузского пролива, фактически призвал международное сообщество к заключению соглашения с Ираном, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший американский дипломат Час Фриман."Трамп заявил, что США <…> не могут использовать военные средства для открытия Ормузский пролив и не будут этого делать. Следовательно, те, кто напрямую зависит от Ормузского пролива в части поставок нефти, газа, удобрений, алюминия, серы и так далее, должны сами найти способ открыть пролив. В сущности, здесь простая логика: пролив нельзя открыть военными средствами. <…> Единственный способ открыть пролив для судоходства — это договоренность с Ираном", — заявил эксперт.По его мнению, заявление президента США означает безоговорочную победу Ирана."Вы должны заключить соглашение с Ираном, и вы должны заплатить пошлину — сбор. И этот сбор, по-видимому, нужно уплатить либо в иранских риалах, либо в китайских юанях. По сути, Дональд Трамп <…> заявил всему миру: вы должны вести переговоры с Ираном, вы должны заключить сделку с Ираном. <…> На самом деле, с точки зрения Тегерана, это победа. Победа в том смысле, что мир фактически признает де-факто, хотя и не де-юре, что Иран контролирует Ормузский пролив", — объяснил Фриман.На фоне военной операции США и Израиля против Ирана движение судов через Ормузский пролив, представляющий собой важнейший путь доставки нефти, сжиженного природного газа и прочих товаров из государств Персидского залива, практически прекратилось. В четверг Трамп отметил, что США не зависят от нефти, поступающей с Ближнего Востока, и американские военные располагаются в этом регионе исключительно для оказания поддержки союзникам.

https://1prime.ru/20260405/iran-868916221.html

иран

ормузский пролив

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, ормузский пролив, сша, дональд трамп