"Жестокость действий". В США поразились тому, что Иран сделал с их армией

Данные, поступающие с поля боя в Иране, противоречат официальной информации американских властей, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор... | 06.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 апреля — ПРАЙМ. Данные, поступающие с поля боя в Иране, противоречат официальной информации американских властей, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакса."Сегодня одновременно происходят две вещи. <…> Первая — это чрезвычайно непредсказуемое поведение правительства США, воплощенное в поведении господина Трампа. Он шокирует мир, он шокирует большинство американцев. Никто не может по-настоящему объяснить дерзость, беззаконие и жестокость действий США и риторику Трампа. Его заявление о том, что он "отправит Иран обратно в каменный век", потрясло всех, как мне кажется", — заявил эксперт.При этом он выразил уверенность, что события на Ближнем Востоке во многом разрушили миф о непобедимости армии Соединенных Штатов."Второй момент — это поле боя. Американская гегемония в конечном счете опирается на веру, что Америка доминирует на поле боя. <…> Но эта идея все чаще и чаще опровергается. <…> И Данные с поля боя прямо противоположны тому, что утверждают США. <…> Способность защищаться от иранских ракетных атак слабеет, а в регионе Персидского залива она почти отсутствует. Именно поэтому весь мир наблюдает за происходящим с изумлением", — пояснил профессор.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.

