"Все погибнут". На Западе бурно отреагировали на ошибку США в Иране - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260406/iran-868939685.html
"Все погибнут". На Западе бурно отреагировали на ошибку США в Иране
https://cdnn.1prime.ru/img/82154/91/821549158_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4146d8d406e4d893240fa7732eb62f65.jpg
https://1prime.ru/20260405/iran-868916221.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82154/91/821549158_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_89fd6d36c4b4f871acc8523a8536466d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Скотт Риттер
"Все погибнут". На Западе бурно отреагировали на ошибку США в Иране

Аналитик Риттер: позиция США на Ближнем Востоке будет только ухудшаться

© РИА Новости . Владимир Пирогов | Перейти в медиабанкЦентр транзитных перевозок ВВС США на базе "Манас"
Центр транзитных перевозок ВВС США на базе Манас - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости . Владимир Пирогов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 апреля — ПРАЙМ. Президент Дональд Трамп, скорее всего, никогда не признает, что ошибся, развязав конфликт с Ираном, а значит, ситуация для Соединенных Штатов на Ближнем Востоке будет только усугубляться, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер,
"Ни Израиль, ни США не смогут продолжать делать то, что они делали раньше. <…> США уже сломлены. У них нет решения. Нет решения по Ормузскому проливу, и ситуация будет только ухудшаться. Все козыри у иранцев", — подчеркнул эксперт.
По словам Риттера, действия США на Ближнем Востоке не учитывают реальной военной обстановки.
"Дональд Трамп живет в мире фантазий, потому что не может признать, что совершил ошибку. <…> Если мы проведем рейд в Иране, я предсказываю, что все его участники погибнут, потому что мы пойдем туда без тщательного планирования. Все, что сейчас делается, продиктовано политическими мотивами, а не реальными военными соображениями", — объяснил бывший разведчик.
На фоне военной операции США и Израиля против Ирана движение судов через Ормузский пролив, представляющий собой важнейший путь доставки нефти, сжиженного природного газа и прочих товаров из государств Персидского залива, практически прекратилось.
В четверг Трамп отметил, что США не зависят от нефти, поступающей с Ближнего Востока, и американские военные располагаются в этом регионе исключительно для оказания поддержки союзникам.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
"Это была бойня". В США раскрыли, что предпринял Иран
Вчера, 04:33
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала