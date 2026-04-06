"Все погибнут". На Западе бурно отреагировали на ошибку США в Иране
2026-04-06T05:55+0300
МОСКВА, 6 апреля — ПРАЙМ. Президент Дональд Трамп, скорее всего, никогда не признает, что ошибся, развязав конфликт с Ираном, а значит, ситуация для Соединенных Штатов на Ближнем Востоке будет только усугубляться, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер,"Ни Израиль, ни США не смогут продолжать делать то, что они делали раньше. <…> США уже сломлены. У них нет решения. Нет решения по Ормузскому проливу, и ситуация будет только ухудшаться. Все козыри у иранцев", — подчеркнул эксперт.По словам Риттера, действия США на Ближнем Востоке не учитывают реальной военной обстановки."Дональд Трамп живет в мире фантазий, потому что не может признать, что совершил ошибку. <…> Если мы проведем рейд в Иране, я предсказываю, что все его участники погибнут, потому что мы пойдем туда без тщательного планирования. Все, что сейчас делается, продиктовано политическими мотивами, а не реальными военными соображениями", — объяснил бывший разведчик.На фоне военной операции США и Израиля против Ирана движение судов через Ормузский пролив, представляющий собой важнейший путь доставки нефти, сжиженного природного газа и прочих товаров из государств Персидского залива, практически прекратилось.В четверг Трамп отметил, что США не зависят от нефти, поступающей с Ближнего Востока, и американские военные располагаются в этом регионе исключительно для оказания поддержки союзникам.
