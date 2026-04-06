"Фактически победил". В США узнали, чего на самом деле сумел достичь Иран
2026-04-06T06:49+0300
МОСКВА, 6 апреля — ПРАЙМ. Иранцы нашли способ одержать верх в противостоянии с Соединенными Штатами, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-директор Национального центра по борьбе с терроризмом в США, вышедший в отставку из-за операции на Ближнем Востоке, Джо Кент."Иранцы изучили войны последних двух десятилетий — на востоке и на западе — и поняли, что можно фактически победить, просто не проиграв. Поэтому для них главное — сохранить в живых достаточное количество руководителей, а у Ирана, очевидно, существует значительный кадровый резерв", — заявил эксперт.Кент также отметил, что действия Соединенных Штатов в определенной степени способствовали укреплению оборонительных возможностей Ирана."Я полагаю, что удары США не ослабили, а скорее укрепили позиции иранского режима. Сейчас он пользуется значительной поддержкой, в отличие от ситуации, сложившейся несколько месяцев назад, когда режим был, вероятно, менее популярен. Кроме того, Иран сделал значительные успехи в производстве и рассредоточении своих баллистических ракет и дронов", — добавил эксперт.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.
https://1prime.ru/20260405/iran-868916221.html
Аналитик Кент: иранцы поняли, как победить Соединенные Штаты
"Это была бойня". В США раскрыли, что предпринял Иран