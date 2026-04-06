"Кошмар во всей красе". В США запаниковали из-за потерь в Иране - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260406/iran-868941893.html
"Кошмар во всей красе". В США запаниковали из-за потерь в Иране
2026-04-06T07:52+0300
иран
сша
рим
дональд трамп
барак обама
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/79982/31/799823182_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_863eecf0e746de863810a68a3c079e50.jpg
МОСКВА, 6 апреля — ПРАЙМ. В США наблюдается политизация военных сил, когда армия действует в интересах политических деятелей, а не страны, что проявилось в ходе конфликта в Иране, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Позвольте мне указать на то, что мы здесь наблюдаем. Я бы назвал это политизацией армии — превращением Вооруженных сил в преторианскую гвардию вместо легионеров. В римской системе легионеры сражались за Рим, за нацию. Преторианская гвардия же существовала для защиты конкретного политика. И в данном случае это действительно началось всерьез при Бараке Обаме, продолжилось при Байдене и при Трампе тоже. &lt;…&gt; Это чрезвычайно опасно, потому что, на мой взгляд, это переход той черты, которая приведет к разрушению армии", — отметил Джонсон.Вместе с тем он выразил уверенность, что наметившаяся тенденции самым негативном образом отражается на положении самого президента. "Кошмар для Дональда Трампа постепенно развертывается в полном масштабе. Мы помним, как США утверждали о своей 'победе' над Ираном — ведь у Ирана нет ПВО, его ВВС уничтожены, флот уничтожен, ничего не осталось. Но теперь иранцы сбили F-15 и вертолет Black Hawk. &lt;…&gt; Это демонстрирует, что заявления Трампа о полном поражении Ирана не вполне соответствуют действительности," — заявил эксперт.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.
https://1prime.ru/20260405/iran-868916221.html
иран
сша
рим
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79982/31/799823182_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_fa5923890e18ca13518bcd0cfbcb809a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Аналитик Джонсон: конфликт в Иране выявил политизацию армии США

© РИА Новости . Владимир Пирогов | Перейти в медиабанкЗакрытие авиабазы США в Киргизии
Закрытие авиабазы США в Киргизии - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости . Владимир Пирогов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала