https://1prime.ru/20260406/iran-868941893.html

"Кошмар во всей красе". В США запаниковали из-за потерь в Иране

В США наблюдается политизация военных сил, когда армия действует в интересах политических деятелей, а не страны, что проявилось в ходе конфликта в Иране, такое... | 06.04.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/79982/31/799823182_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_863eecf0e746de863810a68a3c079e50.jpg

МОСКВА, 6 апреля — ПРАЙМ. В США наблюдается политизация военных сил, когда армия действует в интересах политических деятелей, а не страны, что проявилось в ходе конфликта в Иране, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Позвольте мне указать на то, что мы здесь наблюдаем. Я бы назвал это политизацией армии — превращением Вооруженных сил в преторианскую гвардию вместо легионеров. В римской системе легионеры сражались за Рим, за нацию. Преторианская гвардия же существовала для защиты конкретного политика. И в данном случае это действительно началось всерьез при Бараке Обаме, продолжилось при Байдене и при Трампе тоже. <…> Это чрезвычайно опасно, потому что, на мой взгляд, это переход той черты, которая приведет к разрушению армии", — отметил Джонсон.Вместе с тем он выразил уверенность, что наметившаяся тенденции самым негативном образом отражается на положении самого президента. "Кошмар для Дональда Трампа постепенно развертывается в полном масштабе. Мы помним, как США утверждали о своей 'победе' над Ираном — ведь у Ирана нет ПВО, его ВВС уничтожены, флот уничтожен, ничего не осталось. Но теперь иранцы сбили F-15 и вертолет Black Hawk. <…> Это демонстрирует, что заявления Трампа о полном поражении Ирана не вполне соответствуют действительности," — заявил эксперт.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.

https://1prime.ru/20260405/iran-868916221.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

