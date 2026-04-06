"Беспрецедентные потери". Решение Ирана вызвало панику в США

2026-04-06T13:16+0300

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Ответ Ирана на операцию США по спасению летчика привел к беспрецедентным последствиям, пишет Military Watch Magazine."Поисково-спасательная миссия, организованная Вооруженными силами США ради двух летчиков, катапультировавшихся со сбитого над Ираном истребителя ВВС США F-15E Strike Eagle, привела к потерям воздушных судов, беспрецедентным в эпоху после окончания холодной войны", — утверждается в публикации.В материале отмечается, что число сбитых американских самолетов за время войны на Ближнем Востоке подчеркивает значительные риски, связанные с эксплуатацией воздушных судов над территорией Ирана. Кроме того, из-за истощения дальнобойного оружия, вооруженные силы США и Израиля вынуждены действовать все ближе к воздушному пространству Ирана или даже в его пределах, используя более дешевые и мощные бомбы, что сопряжено со значительно большими рисками.КСИР сбил американский F-15E с двумя летчиками на борту на прошлой неделе. Они катапультировались. Одного из них удалось вскоре эвакуировать, а для спасения второго США развернули масштабную операцию с использованием морпехов, самолетов и вертолетов. 5 апреля глава Белого Дома Дональд Трамп заявил, что пилота удалось вернуть, однако иранская сторона сообщила, что эта операция провалилась и что Соединенные Штаты потеряли два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130.

https://1prime.ru/20260326/iran-868635058.html

https://1prime.ru/20260326/iran-868634939.html

