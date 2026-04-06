Иран работает над новой правовой системой для Ормуза, заявил посол - 06.04.2026, ПРАЙМ
Иран работает над новой правовой системой для Ормуза, заявил посол
Иран работает над новой правовой системой для Ормуза, заявил посол - 06.04.2026, ПРАЙМ
Иран работает над новой правовой системой для Ормуза, заявил посол
Парламент Ирана и ряд профильных институтов работают над новой правовой системой для Ормузского пролива, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T19:24+0300
2026-04-06T19:25+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Парламент Ирана и ряд профильных институтов работают над новой правовой системой для Ормузского пролива, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Парламент и ряд иранских институтов работают над формированием новой правовой системы для этого важного международного морского пути. В этой связи я предлагаю ряд инициатив и подчёркиваю, что достигнутый потенциал оплачен высокой ценой и должен быть использован наилучшим образом", - сказал Джалали.
мировая экономика, иран, ормузский пролив
Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив
19:24 06.04.2026 (обновлено: 19:25 06.04.2026)
 
Иран работает над новой правовой системой для Ормуза, заявил посол

Джалали: парламент Ирана работает над новой правовой системой для Ормузского пролива

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Парламент Ирана и ряд профильных институтов работают над новой правовой системой для Ормузского пролива, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Парламент и ряд иранских институтов работают над формированием новой правовой системы для этого важного международного морского пути. В этой связи я предлагаю ряд инициатив и подчёркиваю, что достигнутый потенциал оплачен высокой ценой и должен быть использован наилучшим образом", - сказал Джалали.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Трамп признался, что без колебаний забрал бы иранскую нефть
18:52
 
Мировая экономикаИРАНОрмузский пролив
 
 
