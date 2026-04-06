"Это только начало". Неожиданный шаг Ирана ужаснул Запад
Профессор Малинен: военный конфликт в Иране только начался
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил в соцсети X, что конфликт на Ближнем Востоке находится в самом начале, поскольку значительная часть ресурсов Ирана пока не задействована.
"Ни за что на свете я бы не согласился на прекращение огня, будь я генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Истощающая война, для которой и была создана военная структура Ирана, только началась, и большая часть его возможностей остается нетронутой. Я все больше восхищаюсь Ираном и его военной стратегией с каждым днем", — отметил он.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики ведется с 28 февраля. На протяжении этого времени обе стороны обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп сообщил, что стороны якобы пришли к соглашению о перемирии, в связи с чем он распорядился приостановить на пять дней атаки на энергетическую инфраструктуру ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что переговоров не проводилось. По словам спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет ложные сведения для манипулирования рынками.
Газета The New York Times, ссылаясь на неназванные источники в правительстве, писала, что Вашингтон якобы передал план из 15 пунктов для разрешения конфликта в Тегеран. Среди предложений — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки своих союзников за рубежом, открытие Ормузского пролива и ограничение арсенала ракет. В ответ Штаты предлагают снятие санкций и поддержку в развитии мирной ядерной энергетики, в частности, на АЭС "Бушер".