"Это только начало". Неожиданный шаг Ирана ужаснул Запад - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260406/iran-868964558.html
"Это только начало". Неожиданный шаг Ирана ужаснул Запад
2026-04-06T23:31+0300
мировая экономика
общество
иран
тегеран
запад
дональд трамп
аэс "бушер"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/06/868081791_192:0:3278:1736_1920x0_80_0_0_63ddd23dd65541d46da87a12367cfdc5.jpg
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил в соцсети X, что конфликт на Ближнем Востоке находится в самом начале, поскольку значительная часть ресурсов Ирана пока не задействована. "Ни за что на свете я бы не согласился на прекращение огня, будь я генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Истощающая война, для которой и была создана военная структура Ирана, только началась, и большая часть его возможностей остается нетронутой. Я все больше восхищаюсь Ираном и его военной стратегией с каждым днем", — отметил он. Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики ведется с 28 февраля. На протяжении этого времени обе стороны обмениваются ударами. В марте Дональд Трамп сообщил, что стороны якобы пришли к соглашению о перемирии, в связи с чем он распорядился приостановить на пять дней атаки на энергетическую инфраструктуру ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что переговоров не проводилось. По словам спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет ложные сведения для манипулирования рынками. Газета The New York Times, ссылаясь на неназванные источники в правительстве, писала, что Вашингтон якобы передал план из 15 пунктов для разрешения конфликта в Тегеран. Среди предложений — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки своих союзников за рубежом, открытие Ормузского пролива и ограничение арсенала ракет. В ответ Штаты предлагают снятие санкций и поддержку в развитии мирной ядерной энергетики, в частности, на АЭС "Бушер".
иран
тегеран
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/06/868081791_577:0:2892:1736_1920x0_80_0_0_308f0ca00117bbd709ac1fb2754d032a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Профессор Малинен: военный конфликт в Иране только начался

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана
Разрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Разрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала