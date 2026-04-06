"Поставят на колени". Ход Ирана напугал Запад

2026-04-06T23:35+0300

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. США в противостоянии с Ираном допустили те же просчеты, что и во время войны во Вьетнаме, пишет Neue Zürcher Zeitung."Иран после ударов США и Израиля делает прежде всего одно: масштабирует конфликт. Во-первых, географически — на страны Персидского залива. <…> Во-вторых, экономически: перекрыв Ормузский пролив, Иран нарушил глобальные поставки нефти и тем самым втянул в противостояние всю мировую экономику. И даже если Дональд Трамп теперь раз за разом утверждает, что Ормузский пролив — больше не его проблема, именно здесь он уязвим больше всего. Высокие цены на бензин в США связывают с иранским конфликтом, а это бьет по Трампу", — говорится в публикации.Как отмечает издание, Вашингтон рассчитывал, что одни авиаудары смогут "поставить страну на колени". Однако, как и во Вьетнаме, противник оказался недооценен: удары с воздуха не дали ожидаемого результата и лишь усилили патриотические настроения.Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами.В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы достигли перемирия, и распорядился на пять дней прекратить атаки на энергетические объекты в ИРИ. В Тегеране заявили, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипуляции рынками.Газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию. Среди условий — отказ от ядерной программы, прекращение поддержки прокси, открытие Ормузского пролива и ограничения по ракетам. Взамен предлагаются снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в том числе на АЭС "Бушер".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

