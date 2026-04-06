"Начинают бомбить". В Иране сделали неожиданное предупреждение США

2026-04-06T23:35+0300

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В интервью американскому журналисту Дэнни Хайфону, размещенном на YouTube-канале, профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди заявил, что США начинают все чаще атаковать гражданские объекты, пока военная мощь Ирана защищена подземными сооружениями. "Эта война якобы должна была завершиться за два дня, а наши ракеты должны были закончиться через неделю. И вот идет уже шестая неделя, а иранцы наносят сильные удары. При этом целью США сейчас является практически одна гражданская инфраструктура, поскольку им не удалось уничтожить оборонный потенциал Ирана", — пояснил он. Как отметил профессор, все стратегические военные объекты находятся глубоко под поверхностью земли, что позволило сохранить их в безопасности. "Именно поэтому Тегеран продолжает ежедневно запускать ракеты и беспилотники и сбивать самолеты. А США, разочаровавшись, начинают бомбить все больше и больше гражданских целей: многоквартирные дома и больницы", — заключил он. Военное противостояние Соединенных Штатов и Израиля с исламской республикой продолжается с 28 февраля, и все это время обе стороны наносят взаимные удары. В марте Дональд Трамп сообщил, что якобы было достигнуто соглашение о перемирии, и в связи с этим он дал распоряжение на пять дней остановить атаки на энергетическую инфраструктуру ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что переговоров не состоялось. По словам главы парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет ложные сведения для влияния на рынки. Газета New York Times, ссылаясь на анонимные источники в правительстве, писала, что Вашингтон якобы передал план из 15 пунктов для урегулирования конфликта в Тегеран, который включает отказ Ирана от ядерной программы и поддержки своих союзников за рубежом, открытие Ормузского пролива и ограничение арсенала ракет. В обмен на это Штаты предлагают снятие санкций и содействие в развитии мирной ядерной энергетики, включая АЭС "Бушер".

